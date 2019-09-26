Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его встреча с главой МИД РФ Сергеем Ларовым на полях Генассамблеи ООН была короткой. По его словам, господин Лавров подошел к президенту Украины и сказал, что хочет быстрого окончания войны в Донбассе.

«Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться, и сказал: “Мы очень хотим, чтобы закончилась война в Донбассе”. Поздравил с обменом»,— сказал господин Зеленский на пресс-конференции (цитата по «Украинской правде»). Президент Украины отметил, что во время этого разговора они стояли в очереди.

На слова главы российского МИДа президент Украины ответил: «Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну. Отдадим нам наши территории, обменяем людей». Господин Зеленский заявил, что хочет прекратить войну в Донбассе. «Я хочу остановить убийство наших людей, наших военных, наших граждан»,— сказал он господину Лаврову.

Накануне о встрече рассказал глава МИД РФ. Он заявил, что в кратком разговоре с господином Зеленским обе стороны выразили заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями.

Подробнее о возможном проведении саммита в нормандском формате в этом году — в интервью господина Лаврова “Ъ”.