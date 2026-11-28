В лесу Карелии нашли тело 14-летней девочки со следами удушения и ранами от ножа
В лесополосе в карельской Питкяранте нашли тело 14-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета. У погибшей обнаружили следы удушения, а также раны от ударов ножом.
Девочка пропала 27 ноября. Тело обнаружили вечером 28 ноября. По данным следствия, в убийстве подозревают 16-летнего местного жителя, который был знаком с девочкой. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
О пропаже 14-летней девочки накануне писали местные СМИ. По данным Karelinform, она ушла гулять около двенадцати дня и не вернулась домой.