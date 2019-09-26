«Мирный процесс в Донбассе опять откладывается»

Владимир Зеленский принес пулю в ООН. В своем выступлении с трибуны Генеральной ассамблеи президент Украины обвинил Россию в ведении войны против своей страны. Пуля в его руках ценой $10 символизировала стоимость жизни в XXI веке. Затем Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. В открытой части переговоров глава Белого дома понадеялся, что украинский лидер сможет договориться с российским главой государства Владимиром Путиным. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не разделяет оптимизма главы американской администрации.

Владимир Зеленский во многом повторил выступление предшественника. Хотя внешние различия, конечно же, имеют место. Но смысл один и тот же: они оба обвинили Россию в агрессии. В качестве символа этой агрессии Зеленский показал пулю, которая убила оперного певца Василия Слипака, а Петр Порошенко в 2017 году предъявлял российские паспорта — так он пытался доказать наличие в Донбассе представителей соседней страны. Зеленский говорил на украинском языке, Порошенко — на английском. Нынешний президент все-таки больше сконцентрировался на самих ужасах войны в центре Европы, нежели обвинениях в адрес России. Это можно понять: сейчас нет той остроты, что была при Порошенко. Речь Зеленского в целом была ярче, что также неудивительно, учитывая его сценические способности. Пуля стоит $10 — именно во столько оценивается жизнь человека сейчас, в XXI веке.

Владимир Александрович оказался в центре внимания из-за ситуации вокруг импичмента его американского коллеги. Может быть, звучит неоднозначно , однако получается, что Трамп ему теперь во многом обязан. В руках Зеленского фактически ключ к поражению Джо Байдена на предстоящих президентских выборах. Так может произойти, если провести расследование, как того хочет Дональд Трамп.

Дальше — больше. Демократы тоже от него зависят. Расследование можно ведь по-разному провести. Мы же знаем, как это делается: где-то смягчить, где-то не заметить. И от этого, страшно даже подумать, зависит, кто возглавит самую могущественную мировую державу. Вот это поворот, Владимир Александрович, грех не воспользоваться такой возможностью. Поймал за хвост удачу, да еще какую. Конечно, нужно правильно распорядиться таким подарком, но, тем не менее, шанс есть. Если что, советчики помогут. Все просто: достаточно каждому обещать и никому не говорить нет. В итоге получится, что Байден вроде как не совсем не виноват, но и Трампа тоже при желании можно обвинить в давлении на независимое государство.

При чем же здесь Россия? А при том, что из Америки молодой украинский лидер возвращается совсем другим человеком. Теперь он вовлечен в большую мировую политику. Это меняет его позиционирование. Соответственно, и тон может измениться, а за всем этим и динамика переговорного процесса.

Собственно, он и так чувствует себя не лучшим образом. На самом деле, Америка будет давить на Киев, и на насущные проблемы просто не останется времени. К сожалению, сегодняшний мир так устроен, что не все, но многое зависит от одной единственной страны. И эта страна опять решила заняться исключительно собой. Значит, все остальные дела в мире побоку. Пока главный занят, решения не принимаются. Вернется сейчас Владимир Александрович на родину, придется ему решать, как поступить, как всем понравиться. Все это непросто.

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Поэтому вывод неутешительный: похоже, мирный процесс в Донбассе опять откладывается. Вместо этого есть проверенное средство — красочные речи. Вот их-то мы и увидим в ближайшее время. Владимир Зеленский станет на ближайшую перспективу главным героем мировых телеканалов. Будет развивать тему российской агрессии, рассказывать о цене войны в центре Европы. Собственно, никто не говорил, что будет легко.