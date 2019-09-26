Рогозин не получил визу США для участия в конференции по Договору о запрещении ядерных испытаний

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США не выдали ему визу для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он отметил, что уже «привык к неадекватности санкционных действий США».

«Подтверждаю»,— сообщил господин Рогозин в ответ на вопрос о том, действительно ли США не выдали ему визу для участия в этой конференции.

Напомним, посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая должна была сопровождать его в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Кремль заявил, что ситуация «требует резкой реакции от Москвы и ООН». Сам господин Лавров, выступая в Нью-Йорке, заявил, что выдать ему визу было «щедро» со стороны Вашингтона. В интервью “Ъ” он отметил, что российская сторона «резко отреагирует» и «постарается ответить» на невыдачу виз

Подробнее — в интервью главы МИД России ”Ъ”.