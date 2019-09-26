Россия готовит «сюрприз» США после невыдачи виз части российской делегации

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что ответ Москвы на невыдачу США виз некоторым представителям российской делегации готовится. По его словам, Москва хочет «сделать сюрприз».

«Он (ответ.— “Ъ”) будет. Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз»,— сказал господин Лавров, отвечая на вопрос журналиста на полях 74-й Генассамблеи ООН. Ответ опубликован на сайте российского МИДа.

Напомним, посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать господина Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Кремль заявил, что ситуация «требует резкой реакции от Москвы и ООН». Сам Сергей Лавров, выступая в Нью-Йорке, заявил, что выдать ему визу было «щедро» со стороны Вашингтона. В интервью “Ъ” он отметил, что российская сторона «резко отреагирует» и «постарается ответить» на невыдачу виз.

Подробнее — в интервью главы МИД России ”Ъ”.