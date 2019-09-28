Россия и США разошлись на встречных дискурсах

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Майкл Помпео провели 27 сентября переговоры в Нью-Йорке. Им предшествовал громкий скандал с невыдачей виз членам российской делегации, а также введение Вашингтоном очередного — 75-го по счету — пакета антироссийских санкций. На переговорах со своим американским коллегой российский министр поднял обе темы, но проблем это не решило. Подтверждением того, что на российско-американском направлении в ближайшее время перемен не предвидится, стало выступление господина Лаврова в ООН. Выступая с трибуны Генассамблеи, министр обвинил Вашингтон в атаках на международное право.

За час до встречи с Майклом Помпео Сергей Лавров посетил выставку, посвященную своему известному предшественнику времен холодной войны Андрею Громыко. Глава МИД РФ относится к нему с большим уважением и часто цитирует его высказывания. Но по крайней мере об одном решении Андрея Громыко Москва сегодня точно может пожалеть. Именно господин Громыко в 1945 году настоял на том, чтобы штаб-квартира ООН расположилась в Нью-Йорке, а не в Женеве, как предлагали европейцы и даже сами американцы.

Министр иностранных дел СССР исходил из того, что США расположены «между Европой и Азией», а кроме того, говорил, что «однажды Европа уже размещала ее (штаб-квартиру.— “Ъ”) на своей территории, теперь — очередь за Новым Светом». Он имел в виду созданную в 1919 году Лигу Наций: идея ее образования принадлежала американскому президенту Вудро Вильсону, однако сами США в Лигу так и не вступили — Сенат был против. Без США организация эффективной быть не могла. Предлагая расположить штаб-квартиру новой структуры именно в Нью-Йорке, Андрей Громыко надеялся: это будет гарантией того, что США поддержат организацию. Он оказался прав.

Но с Сергеем Лавровым это решение сыграло злую шутку: он прилетел на нынешнюю сессию Генассамблеи ООН едва ли не без половины своей делегации. Американцы не выдали визы 13 российским дипломатам, парламентариям и военным. Не отказали, а просто не вернули паспорта в срок, сославшись на технические причины.

Впрочем, и сам Андрей Громыко впоследствии не раз жалел о своем решении по вопросу о месте расположения штаб-квартиры ООН. В своих мемуарах он писал: «В свете более чем сорокалетнего опыта деятельности ООН можно сказать, что если бы сегодня стоял вопрос о выборе места для ее штаб-квартиры, то требовалось бы серьезно поразмыслить, являются ли США той страной, в которой следует размещать штаб-квартиру».

Российский министр заранее пообещал поднять визовую тему во время переговоров с Майклом Помпео. Большинство встреч Сергея Лаврова «на полях» нынешней сессии Генассамблеи ООН проходили в российской переговорной комнате, но с Майклом Помпео он встречался на «нейтральной» территории, в зале консультаций Совбеза ООН.

После короткого рукопожатия министров делегации расселись по местам. По традиции американские журналисты в этот момент начали громко выкрикивать вопросы. На сей раз их интересовало мнение Сергея Лаврова о возможном импичменте президента США Дональда Трампа. У Майкла Помпео репортеры спросили, будет ли он поднимать вопрос о стенограмме переговоров между Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Иногда дипломаты отвечают на такие спонтанные выкрики, но в этот раз оба хранили молчание до тех пор, пока последний репортер не покинул зал.

На встрече господин Лавров высказался по поводу недавнего визового скандала, повторив позицию, ранее высказанную в интервью “Ъ”. Выразив уверенность в том, что ни президент Дональд Трамп, ни госсекретарь Майкл Помпео не были в курсе этой истории, глава МИД РФ отметил: бюрократы среднего звена оказываются способны влиять на отношения между странами и в какие-то моменты даже определять их. Госсекретарь в ответ лишь сказал, что США полностью выполняют обязательства, связанные с обеспечением нормального функционирования ООН.

По информации “Ъ”, поднял Сергей Лавров и вопрос о введенном США новом пакете антироссийских санкций: 75-м по счету с 2011 года.

Минфин США, напомним, накануне объявил о введении ограничительных мер в отношении трех россиян, пяти судов и одной компании из-за нарушения санкционного режима против Сирии: они якобы участвовали в схеме уклонения от санкций для поставки авиатоплива российским силам, действующим в Сирии. В черный список попали россияне Илья Логинов, Иван Окороков и Карен Степаньян, которых ведомство считает сотрудниками компании «Совфрахт», суда OT-2077, «Язь», «Сиг», «Судак» и «Пассат», а также компания ООО «Маритайм Ассистанс», которую Минфин США назвал связанной с «Совфрахтом» подставной фирмой. Сам «Совфрахт» находится под санкциями с 2016 года.

Сразу после введения новых санкций МИД РФ выпустил жесткое заявление, отметив, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве». «В Вашингтоне во всеуслышание объявлено, что санкции должны стать наказанием за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии". Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов»,— говорилось в заявлении российского дипведомства. В МИДе осудили «циничность и беспринципность политики Вашингтона».

В ходе переговоров с Майклом Помпео Сергей Лавров продолжил критику: по его словам, тактика США лишена какой-либо логики, поскольку Москва и Вашингтон в Сирии вроде как преследуют одни цели и вместе бьют по террористам, но при этом американцы наказывают за это Россию.

Майкл Помпео, однако, не стал объяснять логику США, предпочтя сконцентрироваться на других важных для Вашингтона вопросах: Иране, КНДР и Афганистане.

Украину, к которой теперь приковано внимание всей американской прессы, главы российской и американской дипломатий обсудили в конце встречи. Господин Помпео, по информации “Ъ”, сказал, что с приходом к власти в стране новой команды во главе с президентом Владимиром Зеленским появляются новые возможности для урегулирования конфликта в Донбассе. Сергей Лавров, имевший возможность пообщаться в Нью-Йорке с господином Зеленским, выразил надежду на то, что минские соглашения будут выполнены.

Уже после встречи с господином Помпео Сергей Лавров еще раз вернулся к отношениям с США. Российский взгляд на политику Вашингтона он высказал с трибуны Генассамблеи ООН в своем выступлении. Соединенные Штаты, уверен министр, ответственны за то, что международное сообщество не способно сплотиться перед такими угрозами, как, например, международный терроризм, наркопреступность и изменение климата. Причина разобщенности, по его словам, состоит в том, что страны, считающие себя победителями в холодной войне, игнорируют интересы остальных государств и не могут смириться с тем, что доминирование Запада в мировых делах сокращается.

Майкл Помпео же, комментируя переговоры с российским министром, написал в Twitter: «Хотя у нас имеются области напряженности с Россией, мы должны найти конструктивный путь для продвижения вперед. Мы работали вместе раньше — мы можем сделать это снова».

Елена Черненко, Владимир Соловьев, Нью-Йорк