У каждого своя Венесуэла

Экономическое взаимодействие между Москвой и Каракасом — это своего рода гуманитарное сотрудничество со страной, которая оказалась «в непростой ситуации в связи с внешним давлением». Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, встречаясь в Кремле с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Тот, в свою очередь, заверил, что всегда чувствует себя в Москве «очень комфортно». Куда менее комфортные условия для официальной венесуэльской делегации сложились на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Туда приехала делегация соратников лидера оппозиции Хуана Гуайдо, ранее провозгласившего себя президентом. Причем она уже добилась успеха: США пообещали выделить дополнительно $52 млн на «восстановление демократической власти» в Венесуэле.
«Да здравствует Венесуэла! Да здравствует Россия!»
Своими ожиданиями от переговоров в Кремле Николас Мадуро поделился во вторник сразу после приземления в Москве. «Прибыли в Россию, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные отношения, подразумевающие взаимообмен и взаимоуважение между нашими народами. Братство, которое мы построили в течение этих лет,— это база для будущего процветания Венесуэлы»,— написал господин Мадуро в Twitter.
Столь же благостной сегодня была и атмосфера в Кремле.
«Рост товарооборота составил 10% за последние месяцы. Приятно отметить, что в значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе продукции сельского хозяйства»,— заявил он, сразу после чего напомнил о том, что происходит в Боливарианской Республике: «Мы считаем, что это очень важно с учетом непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия даже как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии».
В числе приоритетных направлений Владимир Путин отметил также медицину («В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 млн доз вакцины против гриппа. На постоянной основе могли бы поставлять где-то до 5 млн»), энергетику, ВТС («Поставка запасных частей, создание сервисных центров — все эти работы идут по графику»).
«Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти, включая институт президента, парламент. И, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, ваше правительство ведете с оппозиционными силами,— отметил он.— Любой отказ от диалога мы считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения Венесуэлы».
В свою очередь, Николас Мадуро заявил: «Я думаю, мы доказали, что можем совместно преодолевать любые трудности». Говоря об экономике, он напомнил о майской встрече двусторонней комиссии высокого уровня: «Многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены. Речь идет о целом ряде направлений: и продовольствие, и здравоохранение, и энергетика, и многие другие области».
«Мы всегда чувствуем себя очень комфортно в Москве и всегда рады быть здесь»,— добавил Николас Мадуро. Дополнительное подтверждение этому он выложил у себя в Twitter. Президент опубликовал видеоролик, на котором под «Катюшу» демонстрируются виды Москвы, парад на Красной площади, табличка «Улица Уго Чавеса» (такая появилась в 2013 году в Северном административном округе), а также кадры встречи президента и его супруги у трапа самолета. «Да здравствует Венесуэла! Да здравствует Россия!» — написал Николас Мадуро.
Раздвоение Венесуэлы
Примерно в то же время венесуэльский вопрос активно обсуждался (но совсем в другой тональности) в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Так, во вторник эту тему поднял в своем выступлении президент США Дональд Трамп. «В венесуэльских тюрьмах сейчас находятся около 15 тыс. политических заключенных. Тысячи людей подверглись внесудебным казням»,— рассказал он, назвав Николаса Мадуро диктатором и «марионеткой Кубы, которого охраняют от венесуэльцев кубинские спецслужбы». «Куба использует венесуэльскую нефть, чтобы укрепить свой коррумпированный коммунистический режим»,— развил свою мысль Дональд Трамп.
«Придет день, и демократия будет восстановлена, страна станет свободной,— продолжил глава Белого дома.— Самый большой вызов для Венесуэлы — это социализм, разрушающий общество».
После этого он плавно перешел к ситуации в своей стране: «США никогда не будут социалистической страной. В прошлом веке коммунизм и социализм убили сто миллионов людей».
В зале заседаний в этот момент Венесуэлу представляла пресс-секретарь постпредства республики при ООН Даниэла Родригес. Дональда Трампа она не слушала, а демонстративно читала книгу «Боливар — герой, гений и мыслитель вселенского масштаба».
Такая реакция на выступление президента Трампа, впрочем, была не у всех венесуэльцев, присутствующих на Генассамблее. В Нью-Йорк также приехали соратники Хуана Гуайдо, который 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Таковым его признали США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза (всего более полусотни государств). Сам господин Гуйадо на Генассамблею не поехал, но отправил в штаб-квартиру ООН назначенного им представителя по иностранным делам Хулио Борхеса, своего посла в США Карлоса Веккьо, представителя по гуманитарной помощи Мигель Писарро, а также депутатов и неназванных «жертв режима». Они принимают участие как в двусторонних встречах с представителями стран, признавших Хуана Гуайдо легитимным лидером, так и в многосторонних форматах.
В частности, в понедельник тему обсудили главы МИДов стран—членов Межамериканского договора о взаимной помощи (известен как «Пакт Рио»). Это соглашение было подписано в 1947 году и подразумевает, что нападение на любую страну-участницу будет считаться нападением сразу на все из них. Участники договора — большинство стран Латинской Америки и США. Присутствовавшие на встрече министры приняли резолюцию о введении экономических санкций в отношении руководства Венесуэлы. Участники «Пакта Рио» «намерены выявить лица и организации, связанные с режимом Николаса Мадуро и причастные к незаконной деятельности по отмыванию денежных средств, подпольной транспортировке наркотиков, терроризму и его финансированию, и использовать все возможные средства для того, чтобы расследовать деятельность таких лиц, осуществлять их уголовное преследование, захват и экстрадицию». Ответственность понесут и люди, причастные к «серьезным нарушениям прав человека» в Венесуэле. Активы, имеющиеся у этих лиц и организаций на территории стран—членов «Пакта Рио», будут заморожены.
Во вторник новый шаг по давлению на Николаса Мадуро предприняли власти США: они внесли в свой санкционный список по Венесуэле еще четыре компании, базирующиеся в Панаме и на Кипре, а также четыре судна, которые ходят под панамским флагом. При этом в этот же день Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о предоставлении Хуану Гуайдо и его соратникам $52 млн. Средства будут направлены на программы, поддерживающие подконтрольную оппозиции Национальную ассамблею, «независимые СМИ, гражданское общество и восстановление сектора здравоохранения». Целью заявлено «восстановление в Венесуэле демократической власти, отвечающей интересам граждан».
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