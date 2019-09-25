У каждого своя Венесуэла

Экономическое взаимодействие между Москвой и Каракасом — это своего рода гуманитарное сотрудничество со страной, которая оказалась «в непростой ситуации в связи с внешним давлением». Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, встречаясь в Кремле с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Тот, в свою очередь, заверил, что всегда чувствует себя в Москве «очень комфортно». Куда менее комфортные условия для официальной венесуэльской делегации сложились на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Туда приехала делегация соратников лидера оппозиции Хуана Гуайдо, ранее провозгласившего себя президентом. Причем она уже добилась успеха: США пообещали выделить дополнительно $52 млн на «восстановление демократической власти» в Венесуэле.

«Да здравствует Венесуэла! Да здравствует Россия!»

Своими ожиданиями от переговоров в Кремле Николас Мадуро поделился во вторник сразу после приземления в Москве. «Прибыли в Россию, чтобы укрепить наши исторические и очень позитивные отношения, подразумевающие взаимообмен и взаимоуважение между нашими народами. Братство, которое мы построили в течение этих лет,— это база для будущего процветания Венесуэлы»,— написал господин Мадуро в Twitter.

Столь же благостной сегодня была и атмосфера в Кремле.

В начале беседы Владимир Путин отметил, что отношения двух стран «развиваются поступательно».

«Рост товарооборота составил 10% за последние месяцы. Приятно отметить, что в значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе продукции сельского хозяйства»,— заявил он, сразу после чего напомнил о том, что происходит в Боливарианской Республике: «Мы считаем, что это очень важно с учетом непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия даже как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии».

В числе приоритетных направлений Владимир Путин отметил также медицину («В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 млн доз вакцины против гриппа. На постоянной основе могли бы поставлять где-то до 5 млн»), энергетику, ВТС («Поставка запасных частей, создание сервисных центров — все эти работы идут по графику»).

Наконец, в завершение открытой для журналистов части переговоров Владимир Путин дал понять: говорить об изменении позиции Москвы по венесуэльскому вопросу не приходится.

«Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти, включая институт президента, парламент. И, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, ваше правительство ведете с оппозиционными силами,— отметил он.— Любой отказ от диалога мы считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения Венесуэлы».

В свою очередь, Николас Мадуро заявил: «Я думаю, мы доказали, что можем совместно преодолевать любые трудности». Говоря об экономике, он напомнил о майской встрече двусторонней комиссии высокого уровня: «Многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены. Речь идет о целом ряде направлений: и продовольствие, и здравоохранение, и энергетика, и многие другие области».

«Мы всегда чувствуем себя очень комфортно в Москве и всегда рады быть здесь»,— добавил Николас Мадуро. Дополнительное подтверждение этому он выложил у себя в Twitter. Президент опубликовал видеоролик, на котором под «Катюшу» демонстрируются виды Москвы, парад на Красной площади, табличка «Улица Уго Чавеса» (такая появилась в 2013 году в Северном административном округе), а также кадры встречи президента и его супруги у трапа самолета. «Да здравствует Венесуэла! Да здравствует Россия!» — написал Николас Мадуро.

Раздвоение Венесуэлы

Примерно в то же время венесуэльский вопрос активно обсуждался (но совсем в другой тональности) в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Так, во вторник эту тему поднял в своем выступлении президент США Дональд Трамп. «В венесуэльских тюрьмах сейчас находятся около 15 тыс. политических заключенных. Тысячи людей подверглись внесудебным казням»,— рассказал он, назвав Николаса Мадуро диктатором и «марионеткой Кубы, которого охраняют от венесуэльцев кубинские спецслужбы». «Куба использует венесуэльскую нефть, чтобы укрепить свой коррумпированный коммунистический режим»,— развил свою мысль Дональд Трамп.

«Придет день, и демократия будет восстановлена, страна станет свободной,— продолжил глава Белого дома.— Самый большой вызов для Венесуэлы — это социализм, разрушающий общество».

После этого он плавно перешел к ситуации в своей стране: «США никогда не будут социалистической страной. В прошлом веке коммунизм и социализм убили сто миллионов людей».

В зале заседаний в этот момент Венесуэлу представляла пресс-секретарь постпредства республики при ООН Даниэла Родригес. Дональда Трампа она не слушала, а демонстративно читала книгу «Боливар — герой, гений и мыслитель вселенского масштаба».

Такая реакция на выступление президента Трампа, впрочем, была не у всех венесуэльцев, присутствующих на Генассамблее. В Нью-Йорк также приехали соратники Хуана Гуайдо, который 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Таковым его признали США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза (всего более полусотни государств). Сам господин Гуйадо на Генассамблею не поехал, но отправил в штаб-квартиру ООН назначенного им представителя по иностранным делам Хулио Борхеса, своего посла в США Карлоса Веккьо, представителя по гуманитарной помощи Мигель Писарро, а также депутатов и неназванных «жертв режима». Они принимают участие как в двусторонних встречах с представителями стран, признавших Хуана Гуайдо легитимным лидером, так и в многосторонних форматах.

В частности, в понедельник тему обсудили главы МИДов стран—членов Межамериканского договора о взаимной помощи (известен как «Пакт Рио»). Это соглашение было подписано в 1947 году и подразумевает, что нападение на любую страну-участницу будет считаться нападением сразу на все из них. Участники договора — большинство стран Латинской Америки и США. Присутствовавшие на встрече министры приняли резолюцию о введении экономических санкций в отношении руководства Венесуэлы. Участники «Пакта Рио» «намерены выявить лица и организации, связанные с режимом Николаса Мадуро и причастные к незаконной деятельности по отмыванию денежных средств, подпольной транспортировке наркотиков, терроризму и его финансированию, и использовать все возможные средства для того, чтобы расследовать деятельность таких лиц, осуществлять их уголовное преследование, захват и экстрадицию». Ответственность понесут и люди, причастные к «серьезным нарушениям прав человека» в Венесуэле. Активы, имеющиеся у этих лиц и организаций на территории стран—членов «Пакта Рио», будут заморожены.

Во вторник новый шаг по давлению на Николаса Мадуро предприняли власти США: они внесли в свой санкционный список по Венесуэле еще четыре компании, базирующиеся в Панаме и на Кипре, а также четыре судна, которые ходят под панамским флагом. При этом в этот же день Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о предоставлении Хуану Гуайдо и его соратникам $52 млн. Средства будут направлены на программы, поддерживающие подконтрольную оппозиции Национальную ассамблею, «независимые СМИ, гражданское общество и восстановление сектора здравоохранения». Целью заявлено «восстановление в Венесуэле демократической власти, отвечающей интересам граждан».

Павел Тарасенко