Зеленский не приглашал Трампа в нормандский формат

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не приглашал США присоединится к нормандскому формату. Он заявил, что лично обратился к господину Трампу с просьбой поучаствовать в прекращении войны в Донбассе.

«Первый раз лично (обратился.— “Ъ”) не по телефону к президенту Трампу, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возврату наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем на встречу в нормандском формате, чтобы он присоединился»,— заявил господин Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке на полях 74-й Генассамблеи ООН (цитата по УНИАН).

По словам президента Украины, прежде всего нужно «первый раз в моей политической жизни» встретиться в «нормандском формате». «Если он не будет работать и не будет двигаться, так мы будем приобщать... не только Америку»,— заявил Владимир Зеленский.

США не входят в «нормандскую четверку» (РФ, Украина, Франция, Германия), занимающуюся этой темой, но тесно взаимодействуют в других форматах. Ранее господин Зеленский на встрече с тогдашним советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном заявил, что Киев был бы рад присоединению США к нормандскому формату.

Напомним, саммит «нормандской четверки», на котором должны были впервые встретиться российский и украинский президенты, а также быть обговорены планы урегулирования конфликта на востоке Украины, в ближайшее время не состоится.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Контактная группа сорвала контакт».

Подробнее о возможности проведения нового саммита — в интервью главы МИДа Сергея Лаврова “Ъ”.