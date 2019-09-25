США не выдали визы россиянам не только на Генассамблею ООН

США не выдали визы не только части делегации РФ на Генассамблею ООН, но и некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя. Конференция должна пройти в Нью-Йорке на этой неделе.

«Сегодня произошла безобразная ситуация, когда части российской делегации на Генассамблею не выдали американские визы. Но не только части российской делегации на Генассамблею, но еще и делегации на конференцию по ДВЗЯИ»,— сказал он.

Американское посольство не выдало визы десяти членам официальной российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. В посольстве США назвали произошедшее «частным случаем». В Кремле обвинили Вашингтон в нарушении международных обязательств, а в Госдуме вообще выступили за перенос штаб-квартиры ООН из США.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Бьют не по паспорту, а по визе».