Трамп посоветовал Зеленскому встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться и обсудить проблемы. «Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы невероятным достижением»,— сказал Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Американский президент пообещал, что будет добиваться от других стран расширения помощи Украине. Владимир Зеленский пригласил президента США на Украину, тот ответил, что «постарается».

Президенты высказались также об июльском телефонном разговоре, вызвавшем скандал в США. Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп не оказывал на него давления и он не хочет вмешиваться в выборы в США, которые пройдут в ноябре 2020 года. Украинский президент отметил, что прокурор «должен рассматривать любые дела». Господин Зеленский пошутил, что разговаривать с господином Трампом лучше не по телефону, а перед телекамерами.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа после переговоров президентов США и Украины. Якобы американский президент призывал своего украинского коллегу инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

Позже на сайте Белого дома была опубликованна стенограмма разговора президентов. Госпожа Пелоси заявила, что расшифровка только подтверждает необходимость процедуры импичмента.

Министерство юстиции США изучило расшифровку июльских переговоров между президентами и не нашло нарушений национального законодательства.

О том, каковы шансы демократов запустить процедуру импичмента,— в материале “Ъ” «Дональда Трампа желают демократически прогнать».