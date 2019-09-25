США прокомментировали невыдачу виз россиянам для участия в Генассамблее ООН

США серьезно относятся к обязательствам в рамках соглашения со штаб-квартирой ООН, заявили в Госдепе «РИА Новости» и ТАСС, комментируя ситуацию с невыдачей американских въездных виз некоторым членам делегации РФ на сессию Генассамблеи ООН. «Мы оцениваем каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством и обязательствами»,— заявили там.

Представитель Госдепа не раскрыл причины отказа или задержки в выдаче виз, напомнив, что визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация об этом конфиденциальна.

Американское посольство не выдало визы десяти членам официальной российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк. В Кремле обвинили Вашингтон в нарушении международных обязательств, а в Госдуме вообще выступили за перенос штаб-квартиры ООН из США.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Бьют не по паспорту, а по визе».