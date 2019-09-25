Президент Грузии призвала участников Генассамблеи ООН «спасти абхазский народ»

Выступая в среду на заседании Генассамблеи ООН, президент Грузии Саломе Зурабишвили посетовала на постепенное исчезновение абхазского языка, культуры и идентичности в условиях «российской оккупации». «Моим выступлением хочу предупредить весь мир, что в оккупированной Абхазии абхазский язык и абхазская идентичность находятся на грани уничтожения»,— заявила президент Зурабишвили. Она предупредила, что исчезновение абхазской идентичности, культуры и традиций «станет для человечества невосполнимой утратой». Реакции на эти слова со стороны властей Абхазии пока не последовало.

Саломе Зурабишвили также подробно рассказала о бедственном положении людей, живущих на «административных границах Грузии» с Абхазией и Южной Осетией, где семьи «искусственно разделены оккупационной линией», а провокации и трагедии «стали повседневностью». При этом госпожа Зурабишвили утверждала, что «разделительная линия» постепенно продвигается вглубь территории Грузии. Грузинский лидер сообщила, что Тбилиси «соблюдает соглашение о прекращении огня» от 12 августа 2008 года и не размещает войска вдоль «оккупационной линии». Она призвала международное сообщество «побудить и Россию подключиться к режиму прекращения огня». В частности, допустить международных наблюдателей «на оккупированные территории» — в Абхазию и Южную Осетию.

Отметим, что РФ, а также власти частично признанных республик возлагают вину за периодическую эскалацию ситуации на границе с Грузией на официальный Тбилиси и его западных партнеров. Так, в среду глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил: «Провокационные действия Грузии на части приграничной территории Республики Южная Осетия преследуют несколько целей, одна из которых — при помощи силовых ведомств Грузии взять под контроль приграничные земли, прикрываясь бизнес-проектами с привлечением "иностранного инвестора". Этим "инвестором", в случае с территорией Южной Осетии близ села Цънелис (Уиста, там ранее произошло обострение конфликта.— “Ъ”), как и следовало ожидать, оказался Вашингтон. Преследуя свои интересы, США создали в регионе крайне взрывоопасную ситуацию и подтолкнули грузинские власти к провокации на границе в августе этого года».

В своей речи Саломе Зурабишвили не раз давала понять, что главным вызовом для Грузии считает «сохранение мира, несмотря на оккупацию 20% грузинской территории Россией». При этом она напомнила, что ее стране к войнам не привыкать: «Грузинский народ веками воевал с теми, кто пытался его покорить, а столица, Тбилиси, много раз сжигалась врагами». Тем не менее, по словам главы грузинского государства, сегодня Грузия «гордо представлена на карте мира». Госпожа Зурабишвили предупредила: ничто не заставит Грузию «свернуть с пути евроатлантической интеграции». «Мы верны своей судьбе и знаем, куда идем»,— заключила президент Грузии.

Неоднократно обвинив Россию в оккупации, президент Грузии при этом отметила, что в прошлом году страну посетило «полтора миллиона российских туристов» и при этом «не было ни одного инцидента». «Это наш ответ толерантностью и открытостью на оккупацию»,— заявила глава государства. «Мы отказались от применения силы, но не отказывались от диалога»,— дипломатично напомнила президент.

Георгий Двали, Тбилиси