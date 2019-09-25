Зеленский заявил об отсутствии давления со стороны Трампа

Прилетев в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, давил ли на него президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора, состоявшегося в июле.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только мой сын, которому шесть лет»,— сказал господин Зеленский журналисту телеканала «Россия 24».

При этом он подчеркнул, что одной из тем предстоящей встречи с его американским коллегой станет поддержка Украины со стороны США. «Еще раз могу сказать: мы можем говорить про поддержку. А если про "просить" — это точно не про Украину. Мы сами можем кому-то помочь»,— добавил Владимир Зеленский. Встреча двух президентов состоится сегодня, 25 сентября.

В комментарии же американскому телеканалу CNN Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор носил «частный и конфиденциальный» характер. Отвечая на вопрос журналиста телеканала, хочет ли он, чтобы стенограмма была обнародована, президент Украины ответил: «Посмотрим». Ранее президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать стенограмму телефонного разговора, но позже добавил, что на публикацию необходимо согласие украинской стороны. Сегодня утром правительство Украины дало согласие на публикацию.

Напомним, телефонный разговор двух президентов стал причиной нового скандала, разгоревшегося в США. Несколько дней назад ряд американских СМИ сообщили о том, что в ходе разговора глава Белого дома призывал Владимира Зеленского оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, пытавшемуся инициировать в Киеве расследование возможных коррупционных связей Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и претендента на должность президента США Джо Байдена.

Позднее Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал со своим украинским коллегой деятельность своего оппонента. Американский президент также разрешил опубликовать стенограмму разговора. Публикация ожидается сегодня, 25 сентября. Вчера, 24 сентября, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа.

Каковы шансы демократов запустить процедуру импичмента — в материале “Ъ” «Дональда Трампа желают демократически прогнать».

О целях и обстоятельствах визита украинского президента на Генассамблею ООН — в материале “Ъ” «Владимира Зеленского ждут в Нью-Йорке».