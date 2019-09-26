Лавров встретится с главой МИД Сирии 26 сентября

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет встречу с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом в четверг на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, сообщают информагентства со ссылкой на источник в российской делегации.

«26 сентября в штаб-квартире ООН состоится встреча Сергея Лаврова с главой МИД Сирии»,— приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу договорились содействовать проведению первого заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве. Они также выразили решимость оказывать поддержку работе комитета.

Как проходит Генассамблея ООН, читайте в интервью “Ъ” «Войну мы не начнем, это я вам обещаю».