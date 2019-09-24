Москва намерена жестко реагировать на невыдачу виз российской делегации на ГА ООН

Невыдача американских виз российской делегации на Генассамблею Организации Объединенных Наций в США требует «достаточно жесткой реакции» Москвы и действий со стороны самой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в МИД РФ вызвали американского посла, а в Вашингтоне меры принимает российское посольство.

Господин Песков назвал ситуацию тревожной, а действия Вашингтона — неприемлемыми. Он напомнил, что речь идет не о двустороннем визите. По его мнению, США могли, например, ограничить пребывание делегации одним Нью-Йорком. «Каких-то иных рестрикций вводить США не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею. Сейчас эти правила были нарушены. Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы, с нашей стороны. И не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры»,— сказал пресс-секретарь президента.

Посольству США передана нота протеста, рассказал ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков. В американской дипмиссии в России не стали комментировать ситуацию с визами. Там назвали это «частным случаем».

Напомним, 24–30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Между Россией и США начался новый визовый скандал».