СМИ узнали о кратком контакте Лаврова с Зеленским в Нью-Йорке

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник вечером в Нью-Йорке состоялся краткий контакт, сообщил ТАСС дипломатический источник. Он произошел на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств—участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений»,— рассказал собеседник агентства.

Такую же информацию предоставил «Интерфакс», который также сослался на диписточник.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в ответ на вопрос о переговорах в «нормандском формате» посоветовал господину Зеленскому налаживать личные контакты с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне приезда президента Украины в Нью-Йорк господин Трамп заявил, что «Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку Украины», посетовав, что «сейчас они выделяют средств меньше по сравнению с США».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Украинская невеста Вашингтона».