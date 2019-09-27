«Грета Тунберг — это не борьба за экологию, это политика»

Одной из самых обсуждаемых персон этой недели стала 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг. О ее ярком выступлении в ООН продолжают спорить пользователи соцсетей, аналитики и экологи. Речь Тунберг комментировали даже в Кремле: Дмитрий Песков заявил, что российское руководство не следит конкретно за выступлениями шведской школьницы, а проблемы, которые она поднимает, и так находят отражение в мировой повестке, сказал пресс-секретарь президента. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает Грету Тунберг большим пиар-проектом с не совсем чистыми целями.

16-летняя шведская школьница Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг, можно сказать, овладела умами взрослых: о ней говорят, пишут, спорят в столицах стран так называемого цивилизованного мира. И Россия не стала исключением. Борец за чистоту климата находится на пике популярности — выступает в Организации Объединенных Наций, с ней встречаются политики, журнал Time размещает ее фотографию на первой странице. Грета обличает циничный мир капитала, который душит природу. Прогрессивная западная левая общественность, с одной стороны, умиляется, с другой — готова к самобичеванию. Да, мы согласны, все, как один, встанем на борьбу за чистоту климата — веди нас к победе, юная Грета. А она: что я здесь с вами сижу, мне нужно в школу. Но вы же не понимаете — вы дети, а не я ребенок.

В России умиления меньше, цинизма больше.

Хотя дело Греты живет и у нас: на этой неделе Москва официально присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Решение спорное и не совсем вписывается в нынешнюю политическую концепцию, да и экономическую тоже.

То, что у нас цинизма больше, — неудивительно.

Мы наигрались в эти игрушки сполна. Хотелось бы верить, что в Россию не вернутся больше Павлики Морозовы, и те, кто сдает родителей в ЧК за утайку хлеба.

Да нет, сейчас все-таки XXI век — в ЧК будут сдавать за старую машину, что отравляет атмосферу. Хотя портить воздух, конечно же, плохо. А что, у нас сейчас мало молодежных организаций? И 16-летние школьники тоже бывают вовлечены в политику. Вот, например, ходят за оппозицией, снимают на телефон. Глядишь, найдется тот, кто выступит на конференции «Единой России».

Скажет: не могу молчать – нужно, допустим, запретить интернет, как растлевающее явление, или еще с чем-нибудь или с кем-нибудь покончить. Нужно же партию переформатировать — дарю креативную идею. В отсутствии более или менее харизматичных лидеров передовую мировую общественность нужно чем-то — вернее, кем-то — отвлекать. Есть дефицит героев. Героев не хватает современному миру. Нужна объединяющая идея. Для этого и создан проект под названием «Грета Тунберг». Людей, кто такое придумал, нужно вообще-то отдавать под суд. Мизулиной на них нет.

И вот здесь главный вопрос: кто куда идет? Кто ближе к тоталитаризму — кто наигрался в эти игрушки, или тот, кто продолжает ими восхищаться, непуганое поколение борцов за климат?

Что произойдет быстрее: Россия навсегда вылечится от тоталитарного вируса или Запад им заболеет, и в итоге сравняемся? Или мы вместе, взявшись за руки, дружно пойдем в прошлое?

У нас вошло в обиход выражение: «Вы хотите, как там?» Грета Тунберг — это не борьба за экологию, это политика: попытка протащить через невинного ребенка новые многомиллиардные проекты. Плывут мигранты в Европу — всем их жалко, а из этого сделали целую индустрию, мафия вокруг этого кормится.

И на Грете Тунберг тоже кто-то наживается. В этом и проблема: это не демократия, а игра в нее, пиар-проект, чтобы подменить настоящую общественную активность — возглавить ее и направить в нужную финансовую сторону. Но не все предстает в черном цвете. Да, Запад бьется в припадке социализма, но поиграет и успокоится.

А вот у нас другая специфика. И у нас, на самом деле, очень плохо с экологией — намного хуже, чем на Западе, и тем более, чем в благополучной Швеции. Но вот почему-то кажется, что к нам не приедет Грета Тунберг. Она ездит в Давос, Нью-Йорк и иные более или менее благополучные города — туда, где собираются олигархи и мировой истеблишмент. Поэтому нас спасет только наша собственная общественная активность, а не раскрученные пиар-проекты.