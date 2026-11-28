Министерство труда Британии заявило о кибератаке на систему
Министерство труда и пенсий Великобритании подтвердило, что стало целью кибератаки. Утверждается, что неизвестные попытались получить доступ к системам ведомства, из-за чего онлайн-сервисы для подачи заявлений на пенсии и пособия были отключены. Заявление ведомства передает Sky News.
По словам представителя министерства, специалисты вместе с экспертами по кибербезопасности продолжают расследование кибератаки. Минтруд сотрудничает с Национальным центром кибербезопасности и Правительственным центром координации кибербезопасности.
«Хотим заверить получателей пособий и пенсий: все выплаты будут производиться в обычном режиме... Наши специалисты работают в усиленном темпе, чтобы безопасно восстановить доступ к онлайн-сервисам для населения»,— заявили в министерстве.
Кибератака на сервисы британского Минтруда произошла 27 ноября. Ведомство заявило, что отключило цифровые сервисы в качестве «меры предосторожности». По предварительным данным, власти не выявили утечек персональной информации.