Глава МИД Японии договорился проработать вопрос визита в Россию

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на полях 74-й Генассамблеи ООН договорился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым проработать его визит в Россию в ближайшее время, сообщило агентство Kyodo. Также министры подтвердили свое стремление к «развитию двусторонних связей путем продвижения переговоров по мирному договору».

Кроме того, господин Лавров в ноябре планирует посетить Японию в рамках встречи глав МИДов стран G20.

Напомним, 11 сентября император Японии Нарухито официально утвердил новый состав правительства страны. После того как действующее правительство подало в отставку в полном составе, в новый Кабинет министров были включены 13 новых членов, в том числе сын экс-премьера Японии Синдзиро Коидзуми. Господин Мотэги, экс-министр экономики, стал новым главой МИДа.

Подробнее — в материале “Ъ” «Синдзо Абэ сменил себе правительство».