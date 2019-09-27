Япония опасается усиления России на Дальнем Востоке

Министерство обороны Японии представило в пятницу ежегодный доклад о состоянии обороны страны — так называемую Белую книгу. Пристальное внимание в ней уделяется «росту военной активности России на Дальнем Востоке» и усилению военного присутствия на «северных территориях», как в Японии называют южные Курильские острова.

25 сентября на полях Генассамблеи ООН состоялась первая встреча министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги. Недавно назначенный на пост главы МИД Тосимицу Мотэги заверил своего российского коллегу, что он намерен с ним «тесно взаимодействовать и вести конструктивные дискуссии», и пообещал вскоре приехать в Москву.

Уже через день на заседании Кабинета министров правительству Японии была представлена новая Белая книга обороны (.pdf). В ведомственном докладе пристальное внимание уделяется «росту военной активности России на Дальнем Востоке».

«Россия продолжает размещать свои войска и наращивать вооруженную активность на северных территориях (в Японии так называют принадлежащие России южные Курильские острова.— “Ъ”), которые де-факто находятся под оккупацией»,— говорится в документе.

Уже во вступительном кратком обзоре, специально переведенном министерством на русский язык, говорится о том, что в целом ситуация в мире неспокойна: «Усиливается неопределенность с точки зрения существующего порядка, и соперничество между государствами на политической, экономической и военной аренах становится все более актуальным». Это приводит, уверены в Токио, к необходимости увеличить расходы страны на оборону: в 2019 год на эти цели выделили около ¥5 трлн (примерно $45 млрд, на 1,4% больше, чем в прошлом году).

Важное значение в Минобороны Японии придают сотрудничеству с США. Американо-японский альянс называется «одним из трех столпов» системы безопасности Японии (вместе с собственной национальной оборонительной системой и развитием сотрудничества в области безопасности с другими странами). В документе также отмечается укрепление сотрудничества двух стран в космосе, киберпространстве, в области противоракетной и противовоздушной обороны. «Необходимо обеспечивать присутствие вооруженных сил США на территории Японии и поддерживать их боеготовность на уровне, обеспечивающем быстрое и оперативное реагирование, чтобы японо-американский альянс мог адекватно функционировать в качестве сдерживающей силы»,— говорится в тексте. Напомним, на территории Японии размещены около 50 тыс. американских военнослужащих.

Нынешняя Белая книга — первый программный документ, представленный оборонным ведомством с тех пор, как в начале сентября его возглавил Таро Коно.

Ранее он занимал пост министра иностранных дел и выделял отношения с Россией как одно из ключевых направлений своей деятельности. Еще в 2017 году в одном из своих первых интервью министр рассказал, что чувствует «глубокую эмоциональную связь» с Россией: отношениями с Москвой в качестве министров занимались и его отец Ёхэй Коно, и дед Итиро Коно. Так, 19 октября 1956 года в Москве министр земледелия и лесоводства Итиро Коно подписал Советско-японскую декларацию (еще ее называют Московской декларацией), которая «прекратила состояние войны» между странами. А в 1994 году, когда Ёхэй Коно был главой японского МИДа, была учреждена российско-японская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

В документе, представленном в Токио в пятницу, о «глубокой эмоциональной связи» ничто не напоминает. Японская сторона выражает обеспокоенность, во-первых, размещением российского вооружения на островах Итуруп и Кунашир (которые Токио считает своей территорией). Туда в августе прошлого года дополнительно к размещенным ранее береговым ракетным комплексам «Бал» и «Бастион» были переброшены российские истребители Су-35.

Во-вторых, Японию настораживает укрепление военного сотрудничества РФ и КНР: приобретение Китаем у России зенитных ракетных систем С-400 в 2014 году, контракты на продажу российских истребителей Су-35, российско-китайские воздушные учения в районе Японского моря.

«Существует тенденция наращивания военной активности на Дальнем Востоке в дополнение к районам Арктики, Европе, США и Ближнему Востоку,— также говорится в тексте.— Необходимо внимательно следить за этой тенденцией. Помимо того, что число экстренных вылетов самолетов сил самообороны в связи с появлением российских военных самолетов по-прежнему сохраняется на высоком уровне, в этом году в июне и июле наблюдались нарушения ими воздушного пространства Японии». Отдельное внимание уделено «самым крупным со времен Советского Союза» общевойсковым учениям «Восток-2018» — в них впервые принимал участие Китай.

В то же время глава книги, посвященная России, не сильно поменялась за несколько лет: ракетные комплексы и учения фигурировали в докладе и в 2017-м, и в 2018 году.

Более того, в ней отмечается и определенный успех военного сотрудничества России и Японии.

Впрочем, японские СМИ гораздо больше внимания уделяют положению в Белой книге Китая, а не России. «Теперь Китай считается основной угрозой для Японии, он гораздо опаснее Северной Кореи»,— отмечает Japan Today. «Действия России в качестве серьезной угрозы безопасности Японией не рассматриваются, но из-за географической близости она внимательно следит за происходящим на Дальнем Востоке в контексте собственной безопасности — точно таким же образом за действиями сил самообороны Японии следит и российское Министерство обороны»,— пояснила “Ъ” доцент кафедры востоковедения МГИМО Анна Киреева. «Япония традиционно выражает протест против любого нового размещения военной техники на четырех Курильских островах, на которые она претендует. Эти протесты выражаются по линии министерств иностранных дел после соответствующих событий и также представляют собой совершенно рутинное явление. Конечно, это не создает позитивную атмосферу на переговорах с Россией, но в то же время представляет собой обычное явление, к которому обе стороны привыкли»,— напоминает эксперт.

Андрей Федотов