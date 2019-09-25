Бьют не по паспорту, а по визе На Генассамблею ООН США пустили не всех членов российской делегации

В отношениях между Россией и США 24 сентября разразился новый скандал. Американское посольство не выдало визы десяти членам официальной российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Хотя в посольстве США назвали произошедшее «частным случаем», реакция Москвы была предельной жесткой. В Кремле обвинили Вашингтон в нарушении международных обязательств, а в Госдуме вообще выступили за перенос штаб-квартиры ООН из США.

О том, что десять россиян не получили визы в США, “Ъ” 24 сентября утром рассказал глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв, прибывший в правительственный аэропорт Внуково-2 незадолго до вылета российской делегации в Нью-Йорк. Парламентарий сообщил, что визы не выдали ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и нескольким сотрудникам МИД РФ (включая «специалистов самых разных направлений и департаментов, которые ведут соответствующую проблематику на Генассамблее ООН»). При этом, по словам господина Косачёва, в визах не отказано — просто членам делегации не вернули в срок паспорта, которые были сданы в посольство.

В американском посольстве в РФ заявили лишь, что, согласно своим правилам, не комментируют «частные случаи подачи заявок на получение визы в США».

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что «американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и так далее». «Но документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой "рано сдали"»,— добавила она. Константин Косачёв уточнил: официальная нота МИД РФ вместе с документами членов делегации ушла в посольство США 30 июля, так что у американской стороны было «более чем достаточно времени, чтобы рассмотреть любые возникающие вопросы».

Как США отказывали делегациям в визах Читать далее

По словам Марии Захаровой, «очередной акт пренебрежения (со стороны властей США.— “Ъ”) правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станут центральной темой разговора» Сергея Лаврова с главой Госдепартамента Майклом Помпео, который состоится на полях Генассамблеи ООН. Константин Косачёв добавил: российский министр заверил его, что намерен включить эту тему в свою речь с трибуны Генассамблеи. Упоминание скандала хорошо впишется в выступление: как рассказал телеканалу RT заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, центральной темой речи министра станут «попытки установить миропорядок, основанный на правилах, вместо очень понятного и крепкого фундамента международного права как основы международных отношений». Кто именно пытается установить новый миропорядок, в МИД России говорили уже не раз.

Согласно условиям соглашения 1947 года между ООН и правительством США, расположенная в Нью-Йорке штаб-квартира всемирной организации пользуется широкой автономией. Так, американские полицейские, военные и чиновники могут заходить на ее территорию только с разрешения генсека ООН и на условиях, согласованных с ним. Власти США не должны чинить препятствий проезду в район штаб-квартиры сотрудников ООН, представителей стран-членов, приглашенных экспертов, аккредитованных представителей СМИ. Речь идет в том числе и о процедуре выдачи виз: согласно договоренностям, они «должны выдаваться безвозмездно и в максимально короткие сроки».

Между тем члены Конгресса США, ратифицируя в 1947 году соглашение с ООН, сделали оговорку: ничто в этом документе «не должно истолковываться как уменьшение, ограничение или ослабление права Соединенных Штатов защищать свою собственную безопасность и полностью контролировать въезд иностранцев на любую территорию Соединенных Штатов, кроме района штаб-квартиры и территорий в непосредственной близости, а также районов, которые нужно пересечь для транзита».

Визы с ограниченной областью действия участникам Генассамблеи выдавались не раз — например, в 1995 году лидер кубинской революции Фидель Кастро мог удаляться от центра Манхэттена максимум на 25 миль.

В этом году ограничения наложены, в частности, на иранскую делегацию: ее членам позволено перемещаться исключительно между аэропортом, штаб-квартирой ООН, постпредством Исламской Республики и резиденцией посла.

При этом американские власти подчас слишком широко трактуют оговорку, которую сделал Конгресс, и нередко вовсе отказывают в выдаче визы. Такая угроза до последнего момента висела над президентом Ирана Хасаном Роухани и главой МИДа Мохаммадом Джавадом Зарифом: визы им выдали только в конце прошлой недели. А некоторым членам иранской делегации и журналистам пула в визах в результате отказали. Не повезло и собиравшемуся на Генассамблею министру здравоохранения Ливана Джамилю Джабаку, которого Вашингтон подозревает в связях с шиитской группировкой «Хезболла» (в США считается террористической).

Как пояснил “Ъ” специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин, в случае с Константином Косачёвым и Леонидом Слуцким ключевым фактором стало их нахождение в санкционных списках США. «Включение обоих законодателей в черные списки осуществлено на основании указа 13661 “О блокировке собственности новых лиц, способствующих ситуации на Украине”. Статья 2 этого указа приостанавливает право на въезд в США лицам, включенным в санкционный список,— напомнил собеседник “Ъ”.— Члены делегации знали о своем невъездном статусе и сознательно шли на обострение двусторонних отношений. Они могли обосновать американским властям свою крайнюю полезность для заседания Генассамблеи ООН, но не смогли это сделать никак, кроме как ссылаясь на свой формальный статус. Однако они не подпадают под категорию “глава государства или правительства” и не могли получить разрешение на въезд напрямую от Госдепартамента США». Таким образом, скандал, как считает Сергей Гландин, «был спровоцирован на пустом месте». Впрочем, отметим, что в прошлом году Константину Косачёву и Леониду Слуцкому визу для участия в Генассамблее выдали без особых проблем.

В среду ситуация с членами российской делегации будет обсуждаться на заседании Совета федерации, по итогам которого станут ясны возможные ответные действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Вашингтон нарушает свои международные обязательства», что требует «достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой — со стороны ООН».





В числе прочего в Москве даже высказывалась идея переноса штаб-квартиры организации из США. «Вероятно, этот вопрос действительно необходимо рассмотреть»,— заявил агентству «РИА Новости» депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Впрочем, на протяжении истории существования ООН такие предложения звучали не раз. Так, в 2009 году тогдашний лидер Ливии Муаммар Каддафи с трибуны Генассамблеи возмущался тем, что США не дали визу его личному врачу. Призывая перенести штаб-квартиру, он называл в качестве возможных точек ее размещения Пекин и Дели. «Зачем вы едете в Америку, где вы все страдаете от перемены часового пояса? Посмотрите на себя: вы все устали от долгого перелета через Атлантику»,— взывал он к сидевшим в зале. Но сколь-либо широкой поддержки эта инициатива так и не получила.

Павел Тарасенко, Елена Черненко, Владимир Соловьев