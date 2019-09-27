У политиков раззвонилось воображение

В США и на Украине не утихает скандал вокруг публикации стенограммы телефонного разговора президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Господин Трамп в четверг дал понять, что повода для импичмента нет, так как обвинения со стороны демократов не имеют под собой оснований. Те, однако, отступать не намерены. Тем временем украинские оппозиционеры нашли повод для атаки на президента Зеленского. Они потребовали от генпрокурора страны Руслана Рябошапки, которого президент назвал «стопроцентно своим человеком», отчитаться перед парламентом. Депутаты сомневаются в том, что господин Рябошапка руководствуется в работе законами, а не указаниями главы государства.

Публикация Белым домом стенограммы июльского телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского остается в центре внимания как в Вашингтоне, так и в Киеве. Так, в четверг эта тема обсуждалась в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Выступавший на слушаниях и. о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр заявил: сотрудник американских спецслужб, «поднявший тревогу» в связи с беседой лидеров двух стран, «действовал добросовестно» и «неукоснительно следовал закону».

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Напомним, сотрудник спецслужб, имя которого не называется, получил от «более чем полудюжины» чиновников информацию о попытках Дональда Трампа воспользоваться служебным положением, чтобы склонить иностранное государство к вмешательству в выборы президента США 2020 года. Целью главы Белого дома якобы могло быть противодействие демократу, бывшему вице-президенту США Джо Байдену, который считается главным конкурентом Дональда Трампа на будущих выборах. Из обнародованной накануне стенограммы следует, что президент Трамп обращал внимание Владимира Зеленского на необходимость изучить обстоятельства увольнения в 2016 году с поста генпрокурора Украины Виктора Шокина. Он, в числе прочего, расследовал деятельность украинской компании Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Джо Байдена — Хантер. Но довести дело до конца Виктор Шокин не успел. Отметим, что на его отставке настаивал Джо Байден: необходимость смены главы украинской прокуратуры он объяснял саботажем запланированной реформы ведомства и многочисленными нарушениями, допускаемыми прокурорами в своей работе.

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Изучив запись июльского телефонного разговора, в Минюсте США заявили, что «нарушения норм избирательных кампаний не было, и никакие другие действия (в отношении Дональда Трампа.— “Ъ”) не требуются». «Есть ли повод для импичмента? Ни в коем случае»,— написал в Twitter сам президент США. Вместе с тем председатель комитета по разведке Палаты представителей, демократ Адам Шифф заявил: опубликованная стенограмма разговора — «самое наглядное доказательство того, что президент США нарушил свою клятву, данную во время присяги».

В то время как проблемы Дональда Трампа не исчезли, у Владимира Зеленского после публикации стенограммы они лишь появились.

Будучи в Нью-Йорке, украинский лидер признался, что публикация полного текста беседы произошла без его ведома: он считал, что в стенограмму войдут только слова его американского коллеги. Неизвестно, какую именно часть разговора господин Зеленский хотел бы оставить в секрете, но можно предположить, что не только ту, в которой шла речь о расследовании дела Burisma Group. Куда деликатнее была та часть разговора, когда Владимир Зеленский поблагодарил господина Трампа за смену американского посла после проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах. «Ее отношение ко мне было далеко не лучшим. Она обожала предыдущего президента и была на его стороне. Она недостаточно приняла меня как нового президента»,— сообщил украинский президент.

В Нью-Йорке Владимиру Зеленскому также пришлось оправдываться за прозвучавшую в телефонной беседе критику президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Между тем в Киеве больше всего шума вызвало июльское заявление украинского президента, что пост генпрокурора страны займет «стопроцентно» его человек. Им в итоге стал Руслан Рябошапка. В ходе нью-йоркской пресс-конференции господину Зеленскому пришлось объяснять, какой именно смысл он вкладывал в эти слова. «Мой товарищ (генпрокурор Руслан Рябошапка.— “Ъ”), это правда, он мой товарищ. Вся моя команда — это мои люди»,— заявил он. Сразу после чего добавил: «Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать».

Эти объяснения устроили не всех. Так, партия «Европейская солидарность», возглавляемая экс-президентом Петром Порошенко, назвала их хвастовством, которое «ставит под сомнение возможность неполитизированной, беспристрастной, неангажированной работы прокуратуры и правосудия». «Вызывает глубокое беспокойство та спешка, с которой пропихивались изменения в закон о прокуратуре, которые перечеркнули обязательства Украины перед ЕС в части реформирования этого института и возвращают этот орган на годы и десятилетия назад к карательно-репрессивной машине»,— говорится в заявлении партии. Там же объявлено о намерении вызвать Руслана Рябошапку в парламент для отчета. В «Европейской солидарности» намерены выяснить у господина Рябошапки, чем он руководствуется в работе — законами или указаниями главы государства. Глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко высказал и личную оценку ситуации, заявив в эфире телеканала «Прямой», что скандал вокруг стенограммы телефонного разговора вреден для Украины.

Сам генпрокурор Рябошапка пока не отреагировал на скандал вокруг своей персоны. Но неожиданно о себе заявил Виктор Шокин. Работой господина Шокина в свое время были недовольны даже некоторые из соратников назначившего его на пост генпрокурора Петра Порошенко. В конце концов сам тогдашний президент попросил его покинуть пост, что тот и сделал в апреле 2016 года. При этом формально Виктор Шокин был уволен по собственному желанию. По крайней мере заявление об увольнении, которое поддержали депутаты Верховной рады, содержало именно такую формулировку. В 2017 году господин Шокин пытался через суд оспорить президентское решение, ссылаясь на то, что заявление было написано под давлением, но дважды его иск был отклонен. Теперь же Верховный суд Украины назначил новое заседание по обращению Виктора Шокина, в ходе которого будет рассмотрено требование экс-генпрокурора признать его увольнение незаконным и восстановить в должности.

Известие о назначении нового судебного заседания на 3 октября получило широкую огласку уже после публикации стенограммы разговора двух президентов. Из-за этого в ряде украинских СМИ было высказано предположение, что господин Шокин решил воспользоваться шумихой для привлечения внимания к своему иску. Однако из документов суда понятно, что с новым иском представитель бывшего генпрокурора обратился в суд еще 2 сентября. В исковом заявлении говорится, что прежние решения суда должны быть пересмотрены в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. О чем именно идет речь, из опубликованных судом документов неясно.

Матвей Шиманов, Киев; Павел Тарасенко