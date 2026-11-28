БПЛА ударили рядом с торговым центром, кафе и пунктом выдачи заказов. По словам господина Пасечника, среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние. Для помощи людям и ликвидации последствий задействованы все необходимые службы. Раненых оперативно доставили в лечебные учреждения.