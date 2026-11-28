Трое погибли и трое пострадали при атаке ВСУ на восточную часть Луганска
Три человека погибли, еще трое получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины на восточную часть Луганска. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
БПЛА ударили рядом с торговым центром, кафе и пунктом выдачи заказов. По словам господина Пасечника, среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние. Для помощи людям и ликвидации последствий задействованы все необходимые службы. Раненых оперативно доставили в лечебные учреждения.