В Луганске запустили два пункта обогрева после атаки ВСУ
Два пункта обогрева начали работать в восточной части Луганска. Их открыли после удара со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба администрации города во «ВКонтакте». Пункты обогрева открыли по адресам квартал: Волкова, 1 а, квартал Солнечный, 16.
Сегодня об ударе по городу сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. БПЛА ударили рядом с торговым центром, кафе и пунктом выдачи заказов. При атаке погибли три человека, еще трое пострадали, среди них есть несовершеннолетние.