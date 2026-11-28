Сегодня об ударе по городу сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. БПЛА ударили рядом с торговым центром, кафе и пунктом выдачи заказов. При атаке погибли три человека, еще трое пострадали, среди них есть несовершеннолетние.