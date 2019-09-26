Главы МИДов России и Грузии провели переговоры впервые после войны 2008 года

В Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, состоялась встреча глав МИДов РФ и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани. Личных контактов министров иностранных дел двух стран не было с 2008 года. Переговоры прошли на фоне наметившегося улучшения отношений между двумя странами, которые сильно осложнились в июне этого года.

«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двухсторонней повестки дня. Состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности»,— говорится в сообщении МИД РФ в Facebook. В нем отмечается, что встреча была организована при содействии Швейцарии, которая в отсутствие дипотношений между странами представляет интересы России в Грузии и Грузии в России.

Главы российского и грузинского МИДов не встречались после вооруженного конфликта 2008 года в Южной Осетии, после которого Москва признала независимость этой отколовшейся от Грузии республики, а также независимость Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Россией, которые не восстановлены до сих пор.

Ранее в интервью “Ъ” глава МИД РФ высказал мнение, что Россия уже могла бы возобновить авиасообщение с Грузией, приостановленное Москвой летом этого года. По его словам, это было бы «правильно», так как «большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте».

Напомним, отношения России и Грузии обострились в июне 2019 года после скандала с проведением в Тбилиси Всемирной ассамблеи православия. Ее заседание, на котором председательствовал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, проводилось в грузинского парламенте, и господин Гаврилов, как председательствующий, сел в кресло спикера. Сначала это спровоцировало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки, а затем и российско-грузинский кризис.

В ответ на критику в адрес Москвы, которая звучала в том числе из уст грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей Россию врагом и оккупантом, власти РФ приостановили прямое авиасообщение с Грузией. Госдума рекомендовала пойти еще дальше и ввести против соседней страны экономические санкции. Но президент Владимир Путин эту идею в итоге не поддержал.

Полную версию интервью с Сергеем Лавровым читайте на сайте “Ъ”.

Владимир Соловьев, Нью-Йорк