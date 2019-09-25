Экоактивистка приковала внимание к себе

«Главная экоактивистка мира» — зарубежные СМИ и соцсети обсуждают выступление 16-летней активистки Греты Тунберг в ООН. На днях она раскритиковала политиков за бездействие в сфере климата. По словам Тунберг, мировые лидеры дают пустые обещания и не принимают меры для борьбы с глобальным потеплением. Видео с выступлением молодой экоактивистки распространяются в Сети, ее поддерживают влиятельные инвесторы и политики. Кто она? И почему вызывает такой интерес? С подробностями Иван Корякин и Елена Иванова.

В августе прошлого года у стен шведского парламента появилась девочка в простой рубашке и с двумя косичками. Вместо того чтобы пойти на учебу, она поехала на велосипеде в центр Стокгольма, села на мостовую и поставила рядом с собой плакат, который гласил: «Школьная забастовка за климат». Это была Грета Тунберг. Сейчас же зарубежные СМИ называют ее самым влиятельным подростком и чуть ли не мессией экодвижения. Она призывает политиков соблюдать условия Парижского соглашения по климату. За год Тунберг успели номинировать на Нобелевскую премию мира. Ее хвалили канцлер Германии Ангела Меркель и 44-й президент США Барак Обама. Кульминацией стало выступление девочки на Генассамблее ООН.

Грета Тунберг, активистка: «Все это неправильно. Меня здесь быть не должно, я должна быть в школе на другой стороне океана, но вы пришли ко мне за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми словами. Но я еще счастливчик: люди страдают и умирают, вся экосистема рушится. И все, что вы можете, это говорить о деньгах и рассказывать о росте экономики. Да как вы смеете?»

Буквально за сутки Грета Тунберг стала главной звездой соцсетей. В топе Twitter оказались сразу два тэга, связанных с активисткой. В том числе название ее психического нарушения: у Тунберг диагностировали синдром Аспергера — она долгое время может концентрироваться на том, что ее беспокоит. Как рассказывает сама девочка, несколько лет назад ее настолько шокировали проблемы климата, что началась депрессия. Однако Тунберг призналась, что болезнь только помогает ей, позволяет видеть в мире только черное и белое.

Секрет ее влияния и успеха — в эмоциях, которые она вызывает у людей, говорит преподаватель Высшей школы экономики, руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «Выбрана героиня — девочка, активистка, у которой есть определенные проблемы со здоровьем, то есть нам уже изначально ее жалко. Каждый человек не может не восхищаться ее смелостью и тем, что она делает для защиты окружающей среды. Другое дело, что мне как профессионалу показалось несколько наигранным ее выступление, когда она смотрит в бумаги и выдает такую мощную эмоцию».

После красивой истории встает резонный вопрос: кто стоит за Гретой Тунберг? Отец активистки — актер, мать — известная в Швеции оперная певица. Год назад они выпустили книгу о жизни семьи. Затем пост о Грете написал известный шведский пиарщик Ингмар Ренцхог. Правда, потом долго открещивался от того, что работает на активистку. Впрочем, девочка вдохновила несколько состоятельных инвесторов и филантропов США: они пожертвовали почти полмиллиона фунтов стерлингов на создание чрезвычайного климатического фонда.

Но, какие бы силы ни стояли за Гретой Тунберг, ее протест можно назвать удобным для политиков, полагает политолог Михаил Карягин: «Она достаточно безобидную кампанию ведет. Но политикам и тому же Трампу, и всем остальным транснациональным компаниям выгодно, когда протест, настоящий экопротест, канонизируется и концентрируется на выступлениях маленькой милой девочки, и никаких реальных акций, серьезных протестных движений. Например, в Германии не так давно экоактивисты блокировали поезд с радиоактивными отходами, а это более серьезно, чем маленькая девочка, переплывшая Атлантику для того, чтобы принять участие в саммите ООН».

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Экоактивизм обходится Грете Тунберг недешево. Она, например, отказывается летать на самолетах. На Генассамблею ООН активистка добиралась на парусной яхте с солнечными батареями и подводными турбинами. Организовать путешествие помог внук тринадцатого князя Монако и актрисы Грейс Келли. Правда, растопить сердце главного противника Парижского соглашения по климату Дональда Трампа Грета Тунберг, похоже, не смогла. Ее выступление он слушать не стал, а на слова о людях, которые украли детство и мечты, президент США отреагировал постом в Twitter: «Кажется, у этой счастливой маленькой девочки впереди яркое будущее».

Выступление экоактивистки Греты Тунберг прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что на днях Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату. Правда, по его словам, девочке нужно объяснить, что страны и организации сейчас делают многое для сохранения экологии.