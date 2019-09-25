Иранский кризис переехал в Нью-Йорк

Главной темой недели высокого уровня на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке становится эскалация иранского кризиса. Обратившийся во вторник к мировому сообществу президент США Дональд Трамп и его иранский коллега Хасан Роухани, речь которого намечена на на среду, представляют два противоположных подхода. Отвергая обвинения в дестабилизации ситуации в мире и атаке на саудовские нефтяные объекты, президент Роухани выдвигает альтернативный проект обеспечения безопасности в Персидском заливе. При этом сохраняется интрига вокруг вопроса о том, произойдет ли общение двух главных оппонентов — лидеров США и Ирана. Сообщив об отсутствии у него планов встречаться с Хасаном Роухани, Дональд Трамп добавил, что «ничего никогда нельзя исключать».

Так называемая неделя высокого уровня на 74-й сессии Генассамблеи ООН началась во вторник и продлится до 30 сентября. При этом прения по официальной повестке — вопросам борьбы с бедностью, образования и изменения климата — сразу сменила бескомпромиссная дискуссия по главным международным кризисам и конфликтам. На первый план вышла ситуация вокруг Ирана, предельно обострившаяся после атаки на саудовские нефтяные объекты 13 сентября, за которой последовало ужесточение санкций США против Тегерана. «Я буду говорить об Иране и экономике. Многое происходит в отношении Ирана, гораздо больше, чем вы думаете»,— подтвердил накануне своего выступления президент США Дональд Трамп.

Выйдя во вторник на трибуну Генассамблеи ООН, американский лидер дал понять, что настроен на жесткое противостояние с Тегераном, не исключающее любых сценариев.

«До тех пор пока будет продолжаться угрожающее поведение Ирана, санкции не будут сняты. Они будут усилены. США не ищут конфликта ни с одной страной. Мы хотим мира, сотрудничества и взаимной выгоды для всех. Но я всегда сумею защитить интересы Америки»,— предупредил Дональд Трамп. Ранее глава Белого дома также сообщил, что не планирует встречаться в Нью-Йорке с президентом Ирана Хасаном Роухани. Впрочем, он добавил, что «ничего никогда нельзя исключать».

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На полях Генассамблеи ООН США удалось добиться важной промежуточной победы в дискуссии о том, откуда исходит главная угроза стабильности. Сразу три ключевых союзника — Германия, Франция и Великобритания — выступили с совместным заявлением, возложив на Тегеран ответственность за совершенную 13 сентября в Персидском заливе атаку беспилотников на предприятия компании Saudi Aramco. В ответном заявлении МИД Ирана говорится о «безответственном утверждении» и «заказном обвинении» со стороны глав трех европейских государств.

В то время как США и их союзники возлагают на Тегеран ответственность за эскалацию в Персидском заливе, действия Вашингтона по одностороннему выходу из ядерной сделки с Тегераном не находят столь единодушной поддержки.

На этих разногласиях между западными союзниками и пытается сыграть иранский лидер, выступление которого состоится в среду. Перед отлетом в Нью-Йорк иранский президент пообещал представить на 74-й сессии Генассамблеи свой проект международной коалиции, которую он назвал «Коалицией надежды». По словам Хасана Роухани, план Тегерана — «Инициатива мира в Ормузском проливе» — предусматривает многосторонние действия, в рамках которых «Иран в сотрудничестве со странами региона» обеспечит безопасность судоходства в Персидском и Оманском заливах, а также Ормузском проливе. Напомним, что американский план, альтернативой которому является иранская инициатива, предусматривает создание в регионе международной коалиции во главе с США, которая будет патрулировать воды вблизи Ирана и Йемена.

Свидетельством того, что американская сторона в полной мере осознает остроту разворачивающейся в Нью-Йорке дискуссии по всем компонентам иранского кризиса и стремится максимально осложнить Тегерану общение с другими мировыми игроками, стали принятые Вашингтоном меры против иранской делегации. Власти США ограничили ей возможность перемещения по Нью-Йорку. Кроме того, как и российская делегация, десять членов которой не получили визы в США, иранская делегация прибыла в Нью-Йорк заметно обескровленной — без трети своих предполагаемых членов. Вплоть до прошлого четверга участие в неделе высокого уровня самого президента Роухани и главы МИД Ирана Джавада Зарифа оставалось под вопросом — американские визы они получили в последний момент.

Несмотря на столь непростые условия, иранский лидер все же попытался начать свою контригру.

Еще до выступления президента Трампа на полях 74-й сессии Генассамблеи Хасан Роухани успел встретиться с лидерами Франции и Италии, которые пусть и с оговорками, но выступили за диалог с Ираном.

Позднее состоялись его встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель.

По итогам встречи французского лидера Эмманюэля Макрона и Хасана Роухани пресс-служба иранского лидера заявила о состоявшемся обсуждении «ормузской мирной инициативы» Тегерана. «Президент Макрон приветствовал инициативу Ирана по обеспечению региональной безопасности, обратил внимание на усилия Франции по сохранению ядерной сделки и указал на необходимость сотрудничества Европы с другими участниками соглашения, включая Россию и Китай»,— отмечается в сообщении. За диалог с Тегераном по итогам встречи с Хасаном Роухани в Нью-Йорке выступил и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. «Переговорный процесс — лучшее решение, и необходимо работать терпеливо, поскольку диалог — единственный путь»,— заявил он. Схожую позицию заняли лидеры Германии и Японии.

Между тем предстоящее в среду обсуждение другого компонента иранского кризиса — судьбы ядерного соглашения — обещает быть не менее острым, чем дискуссия по вопросам безопасности в Персидском заливе. Накануне Джавад Зариф обрушился с критикой на европейских участников ядерной сделки, достигнутой летом 2015 года в Вене,— Великобританию, Германию и Францию. «Паралич трех европейских стран в реализации своих обязательств без разрешения США стал проявляться с мая 2018 года»,— заявил иранский министр. Он призвал европейцев «формировать свой независимый курс, а не повторять, как попугай, утверждения и требования США, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий». По словам министра, никаких новых договоренностей по ядерной проблеме без выполнения уже достигнутых обязательств не будет.

Сергей Строкань