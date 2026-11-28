ТАСС: дело экс-замгубернатора ЯНАО связано с его работой в дирекции капстроительства
ТАСС узнал подробности дела бывшего замгубернатора ЯНАО Емельянова
Дело арестованного в Московской области бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александра Емельянова связано с работой в дирекции капитального строительства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в оперативных кругах.
«Дело связано с его работой в дирекции капитального строительства. Что-то давнее»,— сказала собеседница агентства.
Сегодня Коломенский городской суд арестовал на два месяца бывшего замгубернатора ЯНАО. Как отмечается в электронной базе суда, ходатайство рассматривалось 28 ноября. По данным источников ТАСС и Ura.ru, господина Емельянова подозревают в превышении должностных полномочий. Подробности уголовного дела неизвестны.
Александр Емельянов работал заместителем губернатора ЯНАО с сентября 2023 года. В августе 2026 года ушел в отставку по собственному желанию. До перехода на работу в окружное правительство он был с 2014 года начальником проектно-сметного отдела в мэрии Нового Уренгоя. В 2017 году он стал начальником производственного отдела МКУ «Дирекция капитального строительства и жилищной политики», с 2019-го — главой дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО.