Сегодня Коломенский городской суд арестовал на два месяца бывшего замгубернатора ЯНАО. Как отмечается в электронной базе суда, ходатайство рассматривалось 28 ноября. По данным источников ТАСС и Ura.ru, господина Емельянова подозревают в превышении должностных полномочий. Подробности уголовного дела неизвестны.