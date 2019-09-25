Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и срочно вылетел в Лондон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк, где участвовал в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, сообщил телеканал Sky News. Накануне Верховный суд Великобритании признал незаконным приостановку работы парламента, инициированную ранее господином Джонсоном.

По информации телеканала, глава британского правительства позвонил королеве Елизавете II перед тем, как вернуться в Лондон. О теме телефонного разговора неизвестно. «Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержания бесед между премьер-министром и ее величеством»,— прокомментировал звонок правительственный источник телеканала.

24 сентября Борис Джонсон на встрече с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН сообщил, что уважает решение Верховного суда относительно приостановки работы парламента. Но при этом он подчеркнул, что оно не повлияет на планы правительства вывести страну из ЕС 31 октября.

Напомним, в конце августа господин Джонсон инициировал закрытие парламента с 10 сентября по 14 октября. Королева одобрила предложение главы правительства. Оппоненты премьер-министра и ряд британских СМИ полагали, что Борис Джонсон принял такое решение для того, чтобы высший законодательный орган страны не смог помешать выходу Великобритании из ЕС без соглашения. Вчера, 24 сентября, 11 судей Верховного суда признали такую приостановку незаконной. Оппозиция настаивает на отставке господина Джонсона.

О ситуации в стране за месяц до назначенной даты «Брексита» — в материале “Ъ” «Британский парламент выходит на работу».