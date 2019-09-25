В международном комитете Госдумы хотят помешать россиянам получать грин-карты США

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил о необходимости «серьезного» ответа на отказ в американской визе членам делегации России на Генеральной ассамблее ООН. Так, по мнению депутата от «Справедливой России», можно помешать работе лотереи американских грин-карт: ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов.

«Это беспрецедентный случай. Делегаты намеревались посетить не США, а штаб-квартиру ООН. Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии". Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание»,— сказал господин Чепа «Известиям».

Напомним, посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая должна была сопровождать его в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН. Кремль заявил, что ситуация «требует резкой реакции от Москвы и ООН». Сам господин Лавров выступая в Нью-Йорке заявил, что выдать ему визу было «щедро» со стороны Вашингтона.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Бьют не по паспорту, а по визе».