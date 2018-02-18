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27 июня, четверг
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Главные анонсы 27 июня
26/06
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Мантуров заявил, что его траты на командировки соответствуют нормативам
26/06
«РИА Новости»: Минтранс подсчитает убытки авиакомпаний из-за отмены полетов в Грузию
26/06
Трамп надеется на «хороший» разговор с Путиным
26/06
Суд Брянска признал танец неуважением к обществу
26/06
Боевики попытались атаковать базу Хмеймим с беспилотников
26/06
Власти Венесуэлы заявили о попытке госпереворота и покушения на Мадуро
26/06
РФС опубликовал список лучших футболистов сезона
26/06
Отравитель газировкой в Москве может быть причастен к педофилии
26/06
Отец осужденной в Кувейте Марии Лазаревой жалуется на дискриминацию ее прав, как гражданки РФ
26/06
Российские военнослужащие покинули Венесуэлу
26/06
Ростуризм: в Грузии остается 930 российских туристов по путевкам
26/06
Инфляция сдвинулась с нулевой отметки
26/06
Второго обвиняемого в краже электричества на липецком металлозаводе отпустили под залог
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(обновлено: 26.06.2019)
Деятельность "Аэрофлота"
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«Аэрофлот» опять поднимает топливный сбор
и отдельно повышает его в комфорт-классе
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Керосин затягивает «Аэрофлот» в убытки
Топливо ухудшило квартальные результаты перевозчика
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«Аэрофлот» создает хаб в Красноярске
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Лоукостер требует 10,74 тыс. руб. с ФСБ и Минфина
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«Аэрофлот» исчерпал федеральный бюджет
За неделю распроданы все льготные билеты на Дальний Восток
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Открыта регистрация на иск
Граждан США приглашают присоединиться к требованиям компенсаций от «Аэрофлота»
«Аэрофлот» увеличивает дальность
Перевозчик уточнил планы закупок самолетов
2
ФАС требует от «Аэрофлота» новой политики
Ведомство рекомендует перевозчику повысить прозрачность ценообразования
1
От «Победы» требуют отмены платной регистрации за рубежом
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Спорт
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия