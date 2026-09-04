«Аэрофлот» не исключил выплату дивидендов за 2026 год

Совет директоров «Аэрофлота» готов рекомендовать дивиденды по итогам 2026 года при условии достижения компанией положительного финансового результата. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил генеральный директор авиаперевозчика Сергей Александровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«В зависимости от финансовых результатов. Акционеры будут решать. Если мы достигнем положительного значения по финансовому результату, мы готовы также рекомендовать выплачивать дивиденды. Надеюсь, что так и будет», — сказал Сергей Александровский.

По итогам 2025 года перевозчик уже принял решение выплатить дивиденды из расчета 5,29 руб. на обыкновенную акцию. Всего на эти цели направлено 21 млрд руб. Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ за 2025 год выросла в 5,6 раза, до 123,1 млрд руб., а по МСФО показатель составил 105,505 млрд руб., что на 91,8% больше, чем за предыдущий год.