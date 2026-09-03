«Аэрофлот» скорректировал расписание из-за ограничений в аэропорту Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) вынуждена скорректировать расписание полетов из-за временных ограничений в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба перевозчика. Авиагавань уже третий час обслуживает рейсы по согласованию.

Некоторые рейсы «Аэрофлота» пришлось перенести, другие — отменить вовсе, уточнили в авиакомпании. Точное число скорректированных рейсов не указано. Еще часть самолетов направили на запасные аэродромы. В пункт назначения пассажиры прибудут после снятия ограничений.

Перед выездом в аэропорт клиентам авиакомпании рекомендовали проверить статус рейса на онлайн-табло или в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота». В случае отмены рейса приезжать в аэропорт не следует, уточнил перевозчик.

С начала дня на подлете к Москве сбили 116 беспилотников. Аэропорты Домодедово и Внуково полностью закрыты. Информация о возможных пострадавших или повреждениях на земле при атаке БПЛА не приводится.