Поставки МС-21 для «Аэрофлота» по новому контракту начнутся в 2029 году

Первые поставки самолетов МС-21 по новому контракту «Ростеха» и «Аэрофлота» начнутся в 2029 году. Контракт рассчитан на 90 воздушных судов. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Поставки будут осуществляться с 2029 по 2032 год. «Аэрофлот» будет получать самолеты партиями из 14, 18, 24 и 34 воздушных судов в год. По словам Антона Алиханова, расходы на разработку МС-21 не повлияют на стоимость авиабилетов. «Здесь государство берет эту нагрузку на себя. Здесь ни в коем случае авиакомпания не будет страдать»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Стоимость МС-21 будет снижаться до уровня ниже 7,5 млрд руб., добавил Антон Алиханов. «По сути, несколько миллиардов вниз по цене мы должны будем срезать за счет как эффекта масштаба, который мы получаем благодаря такому крупному заказу авиакомпаний, так и, конечно, работы с внутренней эффективностью как самой компании ОАК, так и ее подрядчиков»,— отметил он.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, вмещающий 163–211 пассажиров. Первый контракт Объединенной авиастроительной корпорации и «Аэрофлота» рассчитан на 18 самолетов. Первые восемь планируется поставить в четвертом квартале 2027 года, остальные — в 2028 году.