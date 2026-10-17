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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
ИндустрииАвиация

Более 400 пассажиров «Аэрофлота» отправили из Нижнего Новгорода в Москву автобусами

Более 400 пассажиров рейсов «Аэрофлота» после посадки на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде отправили в Москву на автобусах. Некоторые отказались от поездки и решили добраться самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Два рейса, у экипажей которых не завершился рабочий день, перелетели из Нижнего Новгорода в Москву с пассажирами. Аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» минувшей ночью принял 22 рейса, которые не смогли приземлиться в столице из-за введенных ограничений.
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево приостановили работу поздно вечером 16 октября. Шереметьево — в ночь на 17 октября. Все четыре аэропорта открылись около 7:00.
По данным Минтранса на 15:30 мск, в аэропортах московского авиаузла на вылет и на прилет задерживаются 103 рейса. Рядом с Москвой с начала суток было сбито 144 дрона, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
Атаки беспилотников
Аэрофлот
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