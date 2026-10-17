Более 400 пассажиров «Аэрофлота» отправили из Нижнего Новгорода в Москву автобусами
Более 400 пассажиров рейсов «Аэрофлота» после посадки на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде отправили в Москву на автобусах. Некоторые отказались от поездки и решили добраться самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
Два рейса, у экипажей которых не завершился рабочий день, перелетели из Нижнего Новгорода в Москву с пассажирами. Аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» минувшей ночью принял 22 рейса, которые не смогли приземлиться в столице из-за введенных ограничений.
Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево приостановили работу поздно вечером 16 октября. Шереметьево — в ночь на 17 октября. Все четыре аэропорта открылись около 7:00.