«Аэрофлот» готов нарастить число МС-21 в своем парке до 200
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Тот рассказал о готовности авиакомпании увеличивать закупки российских самолетов. «Аэрофлот» намерен подписать третий контракт на поставку 92 лайнеров МС-21.
«Готовы увеличивать и дальше объем закупки отечественных лайнеров. Мы готовы уже начинать работу над третьим контрактом - это еще плюс 92 воздушных судна, чтобы довести совокупный объем заказа самолетов до 200 воздушных судов»,— заявил господин Александровский (цитата по сайту Кремля).
МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, вмещающий 163–211 пассажиров. Он должен сменить Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке, а также стать альтернативой иностранным лайнерам. В сентябре гендиректор «Аэрофлота» говорил, что до конца 2032 года перевозчик должен получить 108 новых МС-21. Поставки первых восьми лайнеров намечены на IV квартал 2027 года, еще 10 машин поступят в 2028 году. Как писал «Ъ», себестоимость первых МС-21 оценивается в 8,9–11 млрд руб. при цене аналогичных Airbus A320–200 — в 3,4–3,6 млрд руб. и Boeing 737–800 — 3,9–4 млрд руб.