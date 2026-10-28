«Аэрофлот» готов нарастить число МС-21 в своем парке до 200

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с гендиректором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Тот рассказал о готовности авиакомпании увеличивать закупки российских самолетов. «Аэрофлот» намерен подписать третий контракт на поставку 92 лайнеров МС-21.