Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» снизилась на 88% в первом полугодии

Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) по МСФО составила 472 млн руб. в первом полугодии. Это на 88,4% ниже аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.

«Аэрофлот» также получил чистый убыток в размере 0,6 млрд руб. против чистой прибыли 74,3 млрд руб. в первом полугодии 2025-го. Выручка группы за январь-июнь, напротив, увеличилась на 3,6% — до 429,8 млрд руб. из-за роста операционных показателей. Выручка от регулярных пассажирских перевозок достигла 402,9 млрд руб. (+3,7%) за счет роста пассажирооборота. Выручка от грузовых перевозок снизилась на 1,9% — до 14,8 млрд руб., что в компании объяснили сокращением объемов грузоперевозок на 3,5%.

«Высокий сезон проходит с повышенной базой расходов на керосин. Компания активно работает с оптимизационными инициативами по сети и доходам для снижения давления топливного фактора на результаты»,— прокомментировал первый замглавы группы по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Операционные расходы «Аэрофлота» за первое полугодие выросли на 9,7% — до 449,2 млрд руб. из-за повышения себестоимости в цепочке поставок и увеличения провозных емкостей на 3,1%. Расходы на авиационное топливо составили 162,6 млрд руб. (+13%). Средняя стоимость тонны авиакеросина увеличилась на 8,4%, что обусловлено ростом расходов на топливо во втором квартале на 24,5%.