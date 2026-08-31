Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» снизилась на 88% в первом полугодии
Скорректированная чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО составила 472 млн рублей
Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) по МСФО составила 472 млн руб. в первом полугодии. Это на 88,4% ниже аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.
«Аэрофлот» также получил чистый убыток в размере 0,6 млрд руб. против чистой прибыли 74,3 млрд руб. в первом полугодии 2025-го. Выручка группы за январь-июнь, напротив, увеличилась на 3,6% — до 429,8 млрд руб. из-за роста операционных показателей. Выручка от регулярных пассажирских перевозок достигла 402,9 млрд руб. (+3,7%) за счет роста пассажирооборота. Выручка от грузовых перевозок снизилась на 1,9% — до 14,8 млрд руб., что в компании объяснили сокращением объемов грузоперевозок на 3,5%.
«Высокий сезон проходит с повышенной базой расходов на керосин. Компания активно работает с оптимизационными инициативами по сети и доходам для снижения давления топливного фактора на результаты»,— прокомментировал первый замглавы группы по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.
Операционные расходы «Аэрофлота» за первое полугодие выросли на 9,7% — до 449,2 млрд руб. из-за повышения себестоимости в цепочке поставок и увеличения провозных емкостей на 3,1%. Расходы на авиационное топливо составили 162,6 млрд руб. (+13%). Средняя стоимость тонны авиакеросина увеличилась на 8,4%, что обусловлено ростом расходов на топливо во втором квартале на 24,5%.
В первом квартале 2026 года группа «Аэрофлот» зафиксировала скорректированный чистый убыток по МСФО в размере 8,8 млрд руб., что в 2,5 раза превысило аналогичный показатель предыдущего года. За этот же период выручка группы выросла на 5,7%, достигнув 201,1 млрд руб., при этом выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 6,1% до 188,2 млрд руб. из-за роста пассажиропотока. Операционные расходы группы выросли на 6,1% до 209,4 млрд руб., а расходы на авиатопливо в первом квартале 2026 года составили 70,4 млрд руб., оставаясь почти на том же уровне, что и в первом квартале 2025 года.
Первый заместитель гендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин отмечал в июне 2026 года, что группа фиксирует рост затрат на заправку в зарубежных аэропортах, что отразится в последующей отчетности. Ранее, в мае 2025 года, он объяснял, что операционная рентабельность и общий финансовый результат были выше исторических сезонных показателей благодаря сохранению объема перевозок на уровне 2024 года. В августе 2024 года Андрей Чиханчин сообщал, что группа «Аэрофлот» впервые за долгое время вышла в зону чистой прибыли, которая по итогам первого полугодия составила 42,3 млрд руб., что было важно для обеспечения программы цифровой трансформации и капитальных затрат.
В первом квартале 2025 года группа «Аэрофлот» получила скорректированный убыток по МСФО в размере 3,4 млрд руб., тогда как годом ранее была прибыль в 6,5 млрд руб. При этом прибыль до коррекции достигла 26,9 млрд руб., что в 24 раза превысило показатель предыдущего года. В первом полугодии 2024 года «Аэрофлот» сократил чистый убыток в 24 раза до 1,6 млрд руб., а выручка выросла на 48% до 205 млрд руб. благодаря росту перевозок.