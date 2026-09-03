«Аэрофлот» стал якорным заказчиком самолетов МС-21

Составлено ИИ-Ассистентъ

Статус якорного заказчика важен не сам по себе, а как способ перевести спрос авиакомпании в твердый авансированный контракт. Для производителя это создает более определенную основу для запуска и наращивания серийного выпуска, тогда как одних планов и намерений недостаточно: еще летом 2025 года «Аэрофлот» законтрактовал менее 20 самолетов.

Заявленный объем поставок заметно опережает оценки возможного выпуска. В июне 2025 года собеседники «Ъ» ожидали, что к 2030 году будет произведено 30–50 МС-21; при полном устранении дефицита комплектующих допускался выпуск 70–80 машин.

Поэтому якорный заказ не гарантирует соблюдения графика сам по себе: он должен сопровождаться твердым авансированным контрактом, а производство — решением проблемы с поставщиками. Еще в июне 2024 года отраслевые источники сомневались, что план выпуска 270 самолетов МС-21 до 2030 года удастся выполнить в заданные сроки.