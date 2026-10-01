Аэрофлот возобновил авиасообщение между Москвой и Абу-Даби

Первый за полгода рейс «Аэрофлота» из Москвы в Абу-Даби (SU 530) приземлился в аэропорту столицы ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба российского авиаперевозчика.

Рейс вылетел из Шереметьево в 08:14 мск с практически полной коммерческой загрузкой. «Полеты будут выполняться ежедневно на узкофюзеляжном самолете Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: бизнес и эконом»,— объяснили в «Аэрофлоте».

Россия прекращала авиасообщение с ОАЭ в начале марта, вскоре после начала военной операции США и Израиля против Ирана и закрытия воздушного пространства в регионе. Постепенное восстановление началось летом: 1 июня «Аэрофлот» возобновил рейсы из Москвы в Дубай.