Аэрофлот возобновил авиасообщение между Москвой и Абу-Даби
Первый за полгода рейс «Аэрофлота» из Москвы в Абу-Даби (SU 530) приземлился в аэропорту столицы ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба российского авиаперевозчика.
Рейс вылетел из Шереметьево в 08:14 мск с практически полной коммерческой загрузкой. «Полеты будут выполняться ежедневно на узкофюзеляжном самолете Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: бизнес и эконом»,— объяснили в «Аэрофлоте».
Россия прекращала авиасообщение с ОАЭ в начале марта, вскоре после начала военной операции США и Израиля против Ирана и закрытия воздушного пространства в регионе. Постепенное восстановление началось летом: 1 июня «Аэрофлот» возобновил рейсы из Москвы в Дубай.
Возможность возобновить прямое сообщение появилась после изменения решений Росавиации: в середине апреля 2026 года ведомство отменило рекомендации приостанавливать продажу билетов в ОАЭ и сняло ограничения для российских авиакомпаний на полеты через воздушное пространство Ирана. Это создало регуляторные условия для восстановления маршрутов в ОАЭ после остановки перевозок.
Восстановление не означает полной независимости расписания от ситуации в регионе. 7 марта 2026 года «Аэрофлот» предупреждал, что выполнение рейсов из ОАЭ зависит от обстановки и гарантии перевозки отсутствуют, поэтому устойчивость сообщения по-прежнему определяется изменениями в воздушном пространстве, а не только готовностью перевозчика выполнять рейсы.