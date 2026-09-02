В «Аэрофлоте» купили первый билет за цифровые рубли

Первая покупка авиабилета «Аэрофлота» за цифровые рубли прошла 1 сентября, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Платеж прошел через QR-код.

«С этой покупки стартовали фактические платежи за авиаперевозку в национальной цифровой валюте»,— указано в сообщении компании.

Пассажир приобрел билет на рейс Москва — Санкт-Петербург, предварительно оплатив его цифровой валютой на сайте «Аэрофлота».

С 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Согласно закону, до конца года для бизнеса будут действовать льготные условия, при которых не взимается комиссия за платежи и переводы. С 2027 года тарифы на услуги незначительно вырастут, при этом все равно останутся минимальными по сравнению с другими платежными системами.