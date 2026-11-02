Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ упала в 20 раз за девять месяцев
Чистая прибыль ПАО «Аэрофлот» по РСБУ составила 6,3 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это на 95,1% меньше, чем годом ранее. Аналогичный показатель за третий квартал снизился на 68,7% — до 6,9 млрд руб., указано в отчетности (есть у «Ъ»).
Выручка «Аэрофлота» за январь-сентябрь, напротив, выросла на 7,9% — до 613,4 млрд руб. За третий квартал — на 13,5%, до 247,8 млрд руб. Себестоимость продаж за девять месяцев увеличилась на 12,2% — до 614,2 млрд руб., за третий квартал — на 19,3%, до 236,3 млрд руб.
Валовая прибыль компании за третий квартал упала на 43,6% — до 11,5 млрд руб. С начала года «Аэрофлот» получил валовой убыток в размере 0,8 млрд руб. против прибыли в 21,1 млрд руб. за девять месяцев 2025-го.
Пассажирооборот авиакомпании вырос на 5,5%, в том числе на 22,9% на международных линиях. Занятость кресел составила 91,2% (+2,3 п. п.). Росту пассажиропотока способствовало открытие новых международных направлений и перераспределение емкостей на линии с более высокой протяженностью, следует из пресс-релиза.