Чистая прибыль «Аэрофлота» по РСБУ упала в 20 раз за девять месяцев

Выручка «Аэрофлота» за январь-сентябрь, напротив, выросла на 7,9% — до 613,4 млрд руб. За третий квартал — на 13,5%, до 247,8 млрд руб. Себестоимость продаж за девять месяцев увеличилась на 12,2% — до 614,2 млрд руб., за третий квартал — на 19,3%, до 236,3 млрд руб.