«Аэрофлот» корректирует расписание полетов из-за ограничений в аэропорту Сочи

Некоторые самолеты «Аэрофлота» ушли на запасные аэродромы. Они вылетят после снятия ограничений. «Возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу с целью не превышения норматива рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов», — добавили в компании.