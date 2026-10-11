«Аэрофлот» корректирует расписание полетов из-за ограничений в аэропорту Сочи
11.10.2026, 11:28
«Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание из-за ограничений на вылет и прилет самолетов в аэропорту Сочи и «технических ограничений самого аэропорта». Часть рейсов перенесут, другие — отменят. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Некоторые самолеты «Аэрофлота» ушли на запасные аэродромы. Они вылетят после снятия ограничений. «Возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу с целью не превышения норматива рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов», — добавили в компании.
Пассажиров попросили перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и сайте авиакомпании. В случае отмены рейса — не приезжать в аэропорт.
Росавиация предупредила в Telegram о введении ограничений в аэропорту Сочи в 23:43 мск 10 октября для безопасности полетов. Утром 11 октября оперштаб Краснодарского края сообщил, что фрагменты беспилотника упали на территории аэропорта Сочи. Пострадавших нет. Сейчас с авиагавани сняты ограничения.