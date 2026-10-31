«Аэрофлот» скорректировал расписание из-за ограничений на полеты в Шереметьево
«Аэрофлот» корректирует расписание полетов из-за временных ограничений на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. Шереметьево приостановил работу около 50 минут назад.
Часть рейсов «Аэрофлота» направили на запасные аэродромы. Также возможен перенос времени их вылета, если экипажу потребуется отдых, пояснили в авиакомпании. Пассажирам рекомендовали перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота». В случае отмены рейса в авиакомпании призвали не приезжать в аэропорт.
Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить или сдать билет удаленно, рассказали в «Аэрофлоте». Для этого можно воспользоваться чат-ботом на сайте или в мессенджере «Макс», а также разделом «Управление бронированием» на сайте.
За последние полтора часа вблизи Москвы сбили шесть беспилотников. Аэропорты Внуково и Домодедово работают по согласованию. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле при атаке власти столицы не приводили.