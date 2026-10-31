«Аэрофлот» скорректировал расписание из-за ограничений на полеты в Шереметьево

Часть рейсов «Аэрофлота» направили на запасные аэродромы. Также возможен перенос времени их вылета, если экипажу потребуется отдых, пояснили в авиакомпании. Пассажирам рекомендовали перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота». В случае отмены рейса в авиакомпании призвали не приезжать в аэропорт.