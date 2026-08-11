Михаилу Полубояринову продлили арест

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца срок содержания бывшему заместителю председателя ВЭБ.РФ Михаилу Полубояринову. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при санации Связь-банка и банка «Глобэкс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Бывший гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следователь указывал, что господин Полубояринов — влиятельный человек, имеет заграничный паспорт, и может препятствовать расследованию или скрыться. В ходатайстве отмечается, что заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, у фигуранта нет.

Адвокат обвиняемого Марина Чижова заявила, что ходатайство следствия не соответствует требованиям закона и носит формальный характер. Оно не позволяет оценить интенсивность расследования и целесообразность дальнейшего содержания обвиняемого под стражей.

Марина Чижова указывала, что у ее клиента рак щитовидной железы. Это заболевание препятствует содержанию под стражей. Его наличие было установлено еще до ареста. В день ареста, 19 июня, была назначена срочная операция по удалению новообразования. После избрания меры пресечения медики подтвердили, что у господина Полубояринова злокачественное новообразование. Адвокат просила смягчить своему клиенту меру пресечения и позволить пройти онкологическое лечение.

По данным «Ъ», 60-летний Михаил Полубояринов был задержан после допроса в следственной части Главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве. Туда его вызвали в качестве подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), при санации Связь-банка и банка «Глобэкс», которая началась в 2008 году, а завершилась в 2020-м. Михаил Полубояринов с 2009-го по 2020 год работал в ВЭБ.РФ. Уголовное дело было возбуждено 27 апреля 2026 года. Его первым фигурантом стал член совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Как и у Михаила Полубояринова, после допроса его статус изменился с подозреваемого на обвиняемого.

Ефим Брянцев