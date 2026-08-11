Михаилу Полубояринову продлили арест
Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца срок содержания бывшему заместителю председателя ВЭБ.РФ Михаилу Полубояринову. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при санации Связь-банка и банка «Глобэкс».
Бывший гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Следователь указывал, что господин Полубояринов — влиятельный человек, имеет заграничный паспорт, и может препятствовать расследованию или скрыться. В ходатайстве отмечается, что заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, у фигуранта нет.
Адвокат обвиняемого Марина Чижова заявила, что ходатайство следствия не соответствует требованиям закона и носит формальный характер. Оно не позволяет оценить интенсивность расследования и целесообразность дальнейшего содержания обвиняемого под стражей.
Марина Чижова указывала, что у ее клиента рак щитовидной железы. Это заболевание препятствует содержанию под стражей. Его наличие было установлено еще до ареста. В день ареста, 19 июня, была назначена срочная операция по удалению новообразования. После избрания меры пресечения медики подтвердили, что у господина Полубояринова злокачественное новообразование. Адвокат просила смягчить своему клиенту меру пресечения и позволить пройти онкологическое лечение.
По данным «Ъ», 60-летний Михаил Полубояринов был задержан после допроса в следственной части Главного следственного управления Главного управления МВД России по Москве. Туда его вызвали в качестве подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), при санации Связь-банка и банка «Глобэкс», которая началась в 2008 году, а завершилась в 2020-м. Михаил Полубояринов с 2009-го по 2020 год работал в ВЭБ.РФ. Уголовное дело было возбуждено 27 апреля 2026 года. Его первым фигурантом стал член совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. Как и у Михаила Полубояринова, после допроса его статус изменился с подозреваемого на обвиняемого.
Московский городской суд 22 июля 2026 года отклонил жалобу защиты Михаила Полубояринова на его арест, несмотря на наличие медицинских документов, подтверждающих тяжелое онкологическое заболевание. Адвокат Марина Чижова утверждала, что заболевание препятствует содержанию под стражей, а в день ареста, 19 июня, была назначена срочная операция по удалению новообразования. Суд первой инстанции проигнорировал эти документы и сослался на право обвиняемого обратиться к начальнику СИЗО за медосвидетельствованием.
Уголовное дело, по которому проходит Михаил Полубояринов, связано с санацией «Связь-банка» и банка «Глобэкс» ВЭБом, и было возбуждено 27 апреля 2026 года. Первым фигурантом дела стал член совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, который был отправлен под домашний арест. Артем Довлатов, как и Михаил Полубояринов, обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.