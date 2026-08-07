«Аэрофлот» спустя полгода возобновит рейсы из Москвы в Абу-Даби

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) возобновит ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби с 1 октября. Продажа билетов открыта. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Полеты по этому направлению были приостановлены с начала марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

На рейсах между Москвой и Абу-Даби будут использоваться узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800, уточнили в «Аэрофлоте». На сайте авиакомпании цены на полет в Абу-Даби 1 октября начинаются от 47,8 тыс. руб.

«Аэрофлот» приостанавливал рейсы в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Рейсы между Москвой и Дубаем авиакомпания возобновила с 1 июня. Между Краснодаром и Дубаем — с 24 июля. «Победа» возобновит сообщение между Россией и ОАЭ с 3 сентября.