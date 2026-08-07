«Аэрофлот» спустя полгода возобновит рейсы из Москвы в Абу-Даби
Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) возобновит ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби с 1 октября. Продажа билетов открыта. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика. Полеты по этому направлению были приостановлены с начала марта.
Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ
На рейсах между Москвой и Абу-Даби будут использоваться узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800, уточнили в «Аэрофлоте». На сайте авиакомпании цены на полет в Абу-Даби 1 октября начинаются от 47,8 тыс. руб.
«Аэрофлот» приостанавливал рейсы в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Рейсы между Москвой и Дубаем авиакомпания возобновила с 1 июня. Между Краснодаром и Дубаем — с 24 июля. «Победа» возобновит сообщение между Россией и ОАЭ с 3 сентября.
Страны Ближнего Востока закрыли воздушное пространство после 28 февраля 2026 года из-за конфликта в регионе, связанного с военной операцией США и Израиля против Ирана. В ответ на это Исламская Республика начала наносить удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, а также по Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ.
В Минтрансе России сообщили, что 28 февраля — 1 марта 2026 года отечественные и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство из которых приходилось на направления в ОАЭ и обратно. К началу боевых действий в ОАЭ находилось около 20 тыс. граждан России, и уже 2 марта 2026 года из Абу-Даби в Москву вылетел первый рейс после закрытия воздушного пространства ОАЭ.
Эмиратская авиакомпания Etihad возобновила полеты из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург с 6 марта 2026 года, объявив об этом в X. Однако "Аэрофлот" отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби с вылетом до 12:30 3 марта 2026 года из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.