В «Аэрофлоте» снова призвали усилить контроль над долей иностранных авиакомпаний

В 2025 году, по прогнозам «Аэрофлота», доля иностранных перевозчиков вырастет на 15,7% и составит около 26–27,5 млн человек — то есть почти до половины от всего международного авиатрафика. Об этом, отвечая на вопрос “Ъ”, рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на полях ВЭФ-2026.

В 2025 году иностранные авиакомпании перевезли 23,8 млн пассажиров из России. Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных направлениях составил за тот же период 27,4 млн человек.

«Для соблюдения баланса в части регуляторики есть межправсоглашения, которые позволяют выдерживать интересы и перевозчиков, и пассажиров,— сказал он.— Такие соглашения позволяют поддержать доступность перевозки для пассажиров, с другой стороны — интересы авиакомпаний в части доходов от международных рейсов». Последнее, добавил господин Александровский, крайне важно для российских компаний, «особенно в условиях растущих расходов на рынке авиационного топлива в мире». Среди возможных способов решения вопроса топ-менеджер назвал предоставление доступа на регулярные и нерегулярные рейсы: «Есть чартерные рейсы, через этот инструмент можно работать».

Глава «Аэрофлота» неоднократно высказывал свои опасения в связи c растущей экспансией зарубежных игроков на российском рынке и призывал регуляторов принять меры для защиты интересов российских перевозчиков. Эксперты, однако, полагают, что в условиях дефицита провозных емкостей авиавласти не пойдут на сдерживание доли иностранцев, которое спровоцирует рост стоимости билетов.

Айгуль Абдуллина, Владивосток