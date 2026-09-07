«Аэрофлот» раскрыл сроки получения первых МС-21

Группа «Аэрофлот» до конца 2032 года должна получить 108 новых среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21. Об этом сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Его слова приводит ТАСС.

Поставки первых восьми лайнеров намечены на IV квартал 2027 года, еще 10 машин поступят в 2028 году.

Перевозчик готовит к подписанию с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) контракт еще на 90 самолетов. Лизинг и техническое обслуживание полностью возьмет на себя производитель.

На начальном этапе МС-21 планируют поставить на короткие маршруты с высокой технической поддержкой, включая направления из Москвы в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Подготовка экипажей и технического персонала начнется в 2027 году.

Поставки по этому контракту должны начаться в 2029 году, а завершить их планируется до конца 2032 года, добавил господин Александровский. По его словам, пилоты для нового типа самолетов уже отобраны.