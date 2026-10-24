«Аэрофлот» рассказал о работе на фоне ограничений в Шереметьево

В течение 23 октября над Москвой и областью сбили более 150 украинских беспилотников. Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов во всех четырех аэропортах Москвы — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. В Шереметьево объявили эвакуацию пассажиров из-за сигнала «Воздушная тревога». За вчерашний день было задержано и отменено более 340 рейсов.