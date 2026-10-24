«Аэрофлот» рассказал о работе на фоне ограничений в Шереметьево
«Аэрофлот» в течение прошедших суток работал в усиленном режиме из-за временных ограничений в Шереметьево. С 14:00 23 октября до утра 24 октября было выполнено более 200 рейсов, сообщила авиакомпания.
По данным пресс-службы, более 2,6 тыс. пассажиров разместили в гостиницах. Перевозчик выдал почти 11 тыс. ваучеров на питание. В самом аэропорту раздали 6,2 тыс. бутылок воды и 2 тыс. сэндвичей. Кроме того, почти 500 пассажиров были отправлены в пункты назначения наземным транспортом.
В течение 23 октября над Москвой и областью сбили более 150 украинских беспилотников. Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов во всех четырех аэропортах Москвы — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском. В Шереметьево объявили эвакуацию пассажиров из-за сигнала «Воздушная тревога». За вчерашний день было задержано и отменено более 340 рейсов.