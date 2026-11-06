Правительство на два года продлит особый режим для иностранных самолетов
Минтранс России подготовил проект постановления правительства, который продлевает на два года особый режим эксплуатации взятых в лизинг иностранных самолетов и двигателей. Отечественные авиаперевозчики смогут до конца 2028 года использовать самолеты Airbus, Boeing и Embraer на специальных условиях, передают «Ведомости».
Изменения планируется внести в постановление № 412 «Об утверждении особенностей исполнения договоров финансовой аренды (лизинга)...». Документ был принят в марте 2022 года в ответ на требование иностранных лизингодателей вернуть арендуемые Россией самолеты. Также западные компании перестали обслуживать эти воздушные суда и поставлять к ним запчасти.
Постановление позволило российским авиакомпаниям не возвращать самолеты и эксплуатировать их — страховать, обслуживать, ремонтировать — исключительно по отечественным нормативам.
Особый режим эксплуатации иностранных самолетов изначально действовал до конца 2024 года, затем его продлили до конца 2026-го. Необходимость его очередного продления связана с «оперативным обеспечением возможности продолжения совершения процедур по исполнению договоров» лизинга иностранных воздушных судов, указано в документе. В «Аэрофлоте» назвали эту меру ожидаемой и необходимой в текущих условиях, пишет газета.