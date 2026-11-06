Правительство на два года продлит особый режим для иностранных самолетов

Особый режим эксплуатации иностранных самолетов изначально действовал до конца 2024 года, затем его продлили до конца 2026-го. Необходимость его очередного продления связана с «оперативным обеспечением возможности продолжения совершения процедур по исполнению договоров» лизинга иностранных воздушных судов, указано в документе. В «Аэрофлоте» назвали эту меру ожидаемой и необходимой в текущих условиях, пишет газета.