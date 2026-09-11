«Аэрофлот» изменил расписание из-за ограничений на полеты в Центральной России

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за действующих в Центральной России ограничений на полеты. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.

В «Аэрофлоте» предупредили, что у некоторых рейсов может измениться время вылета и продолжительность полета. Еще часть могут быть отменены. Несколько самолетов направлены на запасные аэродромы. Вылеты с запасных аэродромов могут быть перенесены, чтобы экипаж успел отдохнуть и не превышал норматив рабочего времени, предписанный правилами безопасности.

Представители «Аэрофлота» работают в аэропортах в усиленном режиме. На время ожидания вылета пассажирам предоставляется обслуживание по авиационным правилам России. Перед выездом в аэропорт пассажиров призвали проверять статус рейса на онлайн-табло на сайте авиакомпании.

По данным Росавиации, с начала суток ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в Сочи, Казани, Чебоксарах, Пензе, Волгограде, Ульяновске, Ижевске, Нижнем Новгороде и других городах. Сейчас временно не работают авиагавани в Екатеринбурге и Перми.